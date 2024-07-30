شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gemini يحصل على ميزة تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن Gemini AI على نظام أندرويد سيحصل على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعديل الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الميزة متاحة فقط في الوقت الراهن لمستخدمى النسخة التجريبية من الخدمة، لكن من الممكن إتاحتها لجميع المستخدمين قريبًا، وفقًا لموقع gadgets360.

يعد تحرير الصور التي تم إنشاؤها بواسطة برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) اقتراحًا صعبًا في الوقت الحاضر، في معظم الحالات، يكون لدى المستخدمين فقط خيار إعادة إنشاء الصورة باستخدام المطالبات المحسنة، ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن الصور التي تم إنشاؤها حديثًا ستكون مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها مسبقًا بواسطة برنامج الدردشة الآلي، في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة ميتا عن إمكانات تحرير الصور لبرنامج الدردشة الآلي الخاص بها.

الآن، وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، قد تضيف جوجل ميزة مماثلة إلى برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، ويقال إن مستخدمي Gemini AI على نظام Android سيحصلون على طريقتين لتحرير الصورة التي تم إنشاؤها.

يقال أن الطريقة الأولى تستخدم المطالبات النصية، بمجرد إنشاء صورة، يمكن للمستخدمين كتابة مطالبات لتغيير عناصر معينة في الصورة، يدعي المنشور أن الذكاء الاصطناعي يمكنه الآن التمييز عندما يريد المستخدمون صورة جديدة تمامًا وعندما يريد المستخدمون فقط أن تكون الصورة التي تم إنشاؤها مختلفة قليلاً.

والطريقة الثانية تسمح للمستخدمين بتسليط الضوء على جزء من الصورة عن طريق وضع دائرة حولها، وفقًا للمنشور، يمكن القيام بذلك أيضًا باستخدام قلم مع الهواتف الذكية التي تدعمه، بمجرد وضع دائرة حول جزء ما، يمكن للمستخدمين كتابة مطالبة حول ما يريدون تغييره بشأنه، ويقال إن Gemini AI سوف ينجز ذلك.

والجدير بالذكر أن الميزة غير مرئية حاليًا وتم العثور عليها أثناء عملية تفكيك التطبيق، يتوقع التقرير أن جوجل قد تضطر إلى إجراء بعض التغييرات من جانب الخادم قبل أن تصبح نشطة، ومع ذلك، لم يصدر عملاق التكنولوجيا أي إعلان يتعلق بميزة تحرير الصور.