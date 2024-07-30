شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من Apple Music للفنانين تتيح لهم معرفة وقت تشغيل أغانيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل ميزة جديدة لمنصة Apple Music for Artists في الوقت الحالي، تمكن الفنانين من رؤية "متى وأين" يتم تشغيل موسيقاهم على محطات الراديو حول العالم، وفقاً لموقع phonearena.

قامت أبل بتفصيل الميزة الجديدة في منشور على موقع iTunes Connect، وتوضح شركة كوبرتينو أنه يمكن للموسيقيين الآن معرفة متى وأين يتم تشغيل موسيقاهم، وستكون المعلومات متاحة في عرض الملصق الخاص بـ Apple Music للفنانين، البيانات متاحة من 40.000 محطة إذاعية ومن أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

لدى أبل أيضًا مقال يشرح التحليلات الخاصة بالموسيقيين والفنانين في عالم الموسيقى، ويمكنك رؤية تقارير حول عدد من المسرحيات ومقاطع Shazams والآن الدورات الإذاعية.

تذكر أبل أيضًا أنها تقدم "تجربة تشغيل راديو متميزة" تأتي من خلال برنامج Apple Music Partner الخاص بها، إذا كنت جزءًا من برنامج الشريك هذا، فستتمكن من رؤية المزيد من رؤى الراديو الموسعة والعميقة، ومن هناك، يمكنك أيضًا الاطلاع على بيانات الدوران من البلدان حسب السوق وفترة اليوم والمحطة والفنان والأغنية، ويمكن للفنانين أيضًا إنشاء "تقارير بث مخصصة".

يعد تقديم تحليلات وتقارير مفيدة للموسيقيين وفناني الموسيقى خطوة رائعة من أبل، من المهم أن يعرف الأشخاص مكان تشغيل موسيقاهم على الراديو، كما أن معرفة جمهورك أمر جيد دائمًا عند التسويق.