تكنولوجيا: Boat تطلق ساعة Lunar Discovery الذكية بتتبع صحي واتصال Bluetooth

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت العلامة التجارية الهندية للإلكترونيات Boat ساعة Lunar Discovery الذكية إلى مجموعتها. يجمع هذا الطراز الجديد بين الميزات المفيدة والقدرة على تحمل التكاليف، مما يجعله خيارًا جذابًا لمن يبحث عن ساعة ذكية اقتصادية.

تتميز Lunar Discovery بتصميم خفيف الوزن وصغير الحجم، مما يوفر ارتداءً مريحًا طوال اليوم. تقدم الساعة شاشة عالية الدقة مقاس 1.39 بوصة بدقة 240 × 240، مما يوفر صورًا واضحة.

تتضمن الساعة أيضًا ميزة إيماءة التنبيه التي تسهل الوصول إلى واجهة الساعة، ويمكن للمستخدمين تخصيص مظهر الساعة باستخدام DIY Watch Face Studio.

مع تقنية Bluetooth 5.3، تدعم Lunar Discovery الاتصال اللاسلكي، مما يتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات مباشرةً من الساعة. تحتوي الساعة على ميكروفون ومكبر صوت لضمان صوت واضح، بالإضافة إلى لوحات اتصال سريعة لحفظ جهات الاتصال وصينية QR لسهولة الإعداد.

تقدم Lunar Discovery تتبعًا شاملًا للياقة البدنية، حيث تحتوي على أكثر من 700 وضع رياضي وتسمح بالمشاركة في تحديات اللياقة البدنية العالمية لكسب عملات القارب.

يعمل النظام على نظام التشغيل Crest+ OS، ويدعم التنقل خطوة بخطوة باستخدام MapMyIndia.

تركز الساعة الذكية أيضًا على مراقبة الصحة، حيث تتيح للمستخدمين تتبع مقاييس مثل معدل ضربات القلب ومستويات SPO2 ومستويات الطاقة عبر تطبيق Crest.

وتشمل الساعة أيضًا تتبع النوم، وتزامنها مع منصات مثل Strava وGoogle Fit وApple Health. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع Lunar Discovery بمقاومة الغبار والماء بمعيار IP67، بينما تدوم بطاريتها بقوة 260 مللي أمبير لمدة تصل إلى 7 أيام بشحنة واحدة، أو ما يصل إلى 4 أيام مع تمكين الاتصال عبر Bluetooth.

تشمل الوظائف الإضافية التي توفرها الساعة التحكم في كاميرا الهاتف الذكي، وأدوات التحكم في الموسيقى، وأجهزة الإنذار، وأجهزة ضبط الوقت، والتذكيرات، وتحديثات الطقس، والردود السريعة على الإشعارات، ووضع عدم الإزعاج، وميزة العثور على هاتفي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الساعة ميزة الطوارئ SOS وتحديثات رياضية حية.

السعر والتوافر

بسعر 1,099 روبية، يتوفر Boat Lunar Discovery بستة ألوان متنوعة: الأسود النشط، والبني، والأزرق النشط، وزهر الكرز، والأخضر النعناعي، والأسود المعدني. يمكن شراء الساعة عبر الإنترنت من خلال موقع Boat الرسمي، وFlipkart، وAmazon India، وMyntra.

