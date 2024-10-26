تكنولوجيا: إطلاق سماعات OPPO Enco X3 Premium بصوت عالي الجودة وعزل ضوضاء متقدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت OPPO مؤخرًا حدث لإطلاق هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة Find X8 في الصين، وضمن هذا الحدث أطلقت الشركة سماعات الأذن Oppo Enco X3 في السوق الصينية.

تعتمد سماعات Enco X3 على معالج BES2700، وتتميز بتصميم ثنائي المحرك، يشمل محرك صوت جهير بحجم 11 مم ومكبر صوت بحجم 6 مم، مما يوفر صوتًا متوازنًا يجمع بين صوت جهير قوي ونغمات متوسطة وعالية واضحة، ليمنح المستخدم تجربة استماع غامرة.

تدعم Enco X3 تقنية عزل الضوضاء التي تقلل من الضوضاء المحيطة حتى 50 ديسيبل، مما يسمح بالاستماع إلى الموسيقى دون تشويش.

وتشمل ميزات عزل الضوضاء تقنية AI Call Noise Reduction، والتعرف على VPU Bone Voiceprint، وخوارزمية محسنة لضوضاء الرياح، مما يضمن جودة المكالمات الصوتية حتى في البيئات الصاخبة.

تحسن السماعات من وضوح الصوت عبر اكتشاف الصوت البشري في الوقت الفعلي، مما يزيد من كفاءة تقليل الضوضاء بنسبة 200%. كما تعزز نظام DAC المزدوج ونظام ثلاثي الميكروفونات من جودة الصوت أثناء المكالمات وتشغيل الموسيقى.

توفر Enco X3 نقلًا صوتيًا لاسلكيًا بدون فقدان يصل إلى معدل 1 ميجابت في الثانية، مدعومًا بتقنية Bluetooth 5.4 وLHDC 5.0، لتقديم تجربة استماع بجودة 192 كيلو هرتز/24 بت، وبصوت محسّن بالتعاون مع DYNAUDIO. وتدعم السماعات الصوت المكاني لتجربة استماع أكثر عمقًا.

كما تتيح عناصر التحكم بالإيماءات للمستخدمين تشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، وإدارة المكالمات، وتعديل مستوى الصوت بحركات بسيطة، وتتمتع السماعات بتصنيف IP55 مما يجعلها مقاومة للغبار والماء.

وتحتوي كل سماعة على بطارية بسعة 58 مللي أمبير، بينما تبلغ سعة بطارية علبة الشحن 566 مللي أمبير. تدعم السماعات الشحن السلكي واللاسلكي، مع توفر الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 10 واط. يبلغ سعر نسخة الشحن السلكي 899 يوان، بينما تصل نسخة الشحن اللاسلكي إلى 949 يوان.

المصدر