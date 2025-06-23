شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساهمون يقاضون أبل: "ضللتنا بشأن Siri والذكاء الاصطناعي وأضرت بأسهمها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت شركة آبل ضربة قانونية جديدة بعدما تقدّم عدد من المساهمين بدعوى جماعية تتهم الشركة بالتلاعب بالمعلومات وتضليل المستثمرين فيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي داخل مساعدها الصوتي “سيري”، ما أدى - بحسب الدعوى - إلى تراجع مبيعات الآيفون وخسائر ضخمة في قيمة أسهم الشركة.

اتهامات بـ"تضخيم" الواقع حول Siri والذكاء الاصطناعي

بحسب الدعوى التي قُدّمت يوم الجمعة في المحكمة الفيدرالية بمدينة سان فرانسيسكو، اتهم المستثمرون، بقيادة إريك تاكر، آبل بالتقليل من المدة التي تحتاجها لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في “سيري”، مما خلق توقعات غير واقعية لدى المستثمرين حول إمكانيات أجهزة iPhone 16.

وقال مقدمو الدعوى إن آبل ألمحت خلال مؤتمر المطورين العالمي في يونيو 2024 إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون عنصرًا محوريًا في أجهزة iPhone الجديدة، عبر ما أسمته “Apple Intelligence”، مما عزّز ثقة السوق وقتها.

الواقع عكس التوقعات

لكن المستثمرين قالوا إن الحقيقة بدأت في الظهور في مارس 2025، عندما أعلنت الشركة عن تأجيل بعض ميزات Siri المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى عام 2026. وبلغ الإحباط ذروته خلال مؤتمر المطورين الأخير في 9 يونيو 2025، عندما جاءت إعلانات الشركة دون التوقعات وأثارت استياء المحللين.

وتؤكد الدعوى أن آبل لم تكن تمتلك أي نموذج أولي فعّال لميزات Siri المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عند الترويج لها، ولا يمكنها منطقيًا توقع جاهزيتها في الوقت الذي كانت تسوّق فيه منتجاتها.

خسائر فادحة للمساهمين

تشير الشكوى إلى أن القيمة السوقية لآبل تراجعت بنحو 900 مليار دولار منذ ذروتها في 26 ديسمبر 2024، حيث فقدت الشركة ما يقارب ربع قيمتها السوقية، وهو ما شكّل صدمة للمستثمرين الذين بنوا قراراتهم على توقعات لم تتحقق.

مدراء كبار في دائرة الاتهام

تستهدف الدعوى بالإضافة إلى شركة آبل، كلاً من الرئيس التنفيذي تيم كوك، والمدير المالي الحالي كيفان باريخ، والمدير المالي السابق لوكا مايستري، بتهم تتعلق بالتضليل والإخلال بالشفافية المفترضة في التعامل مع مساهمي الشركة.

رد آبل.. "لا تعليق حتى الآن"

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُصدر شركة آبل أي بيان رسمي بشأن القضية أو الاتهامات الموجهة لها، ما يترك الباب مفتوحًا لتصعيد قانوني وإعلامي في الأيام المقبلة.

الدعوى المسجلة تحت اسم Tucker v. Apple Inc et al في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا (رقم القضية 25-05197)، تسلط الضوء على التحديات المتزايدة أمام كبرى شركات التكنولوجيا في التعامل مع وعود الذكاء الاصطناعي وتوقعات الأسواق — بين الابتكار والمسؤولية، يبدو أن الشفافية باتت عملة نادرة.