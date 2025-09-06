تكنولوجيا: Acer تطلق Predator Helios 18P AI بحجم 18 بوصة وشاشة 720 هرتز ذكاء اصطناعي بمستوى الحواسيب المكتبية #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في إطار تحديثاتها المستمرة لمنتجات الألعاب، كشفت Acer خلال معرض IFA 2025 عن مجموعة جديدة تشمل جهاز كمبيوتر محمول بمقاس 18 بوصة مزود بالذكاء الاصطناعي، وشاشة بمعدل تحديث 720 هرتز، مما يعزز من خطوط Predator وNitro الخاصة بها.

يأتي الجهاز المحمول Predator Helios 18P AI كنسخة أقوى من Predator Helio 18 الذي عرضته Acer في CES 2024، حيث يوفر “ذكاء اصطناعي بمستوى الحواسيب المكتبية” في حاسب محمول. يمكن للمستخدم الحصول على معالج Intel Core Ultra 9، ووحدة معالجة رسوميات NVIDIA GeForce RTX 5090، وتخزين SSD بسعة 6 تيرابايت. كما يحتوي على شاشة Mini LED بدقة 4K، مما يجعله مناسبًا للأعمال الإبداعية والألعاب. وتضمن Acer بقاء الجهاز باردًا من خلال حل حراري خاص يجمع بين مروحة معدنية رفيعة، و”دهان حراري من المعدن السائل”، وأنابيب حرارة متجهة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت Acer حواسيب مكتبية جديدة للألعاب، Predator Orion 7000 وOrion 5000، التي يمكنها استخدام وحدات معالجة رسوميات GeForce RTX 5090 أو 5080 على التوالي. ومع ذلك، كان الإعلان الأكثر إثارة هو شاشة Predator X27U F8، وهي شاشة OLED بمقاس 26.5 بوصة، بدقة 2,560 x 1,440، ومعدل تحديث يصل إلى 720 هرتز إذا تم تشغيلها بجودة 720p بدلًا من 1440p. تدعم الشاشة أيضًا AMD FreeSync Premium Pro لتجنب تمزق الشاشة وتأخرها.

أما خط Nitro، فقد قدمت Acer جهازين محمولين جديدين للألعاب. يمكن بناء Acer Nitro V 16 بمعالج Intel Core 9 ووحدة معالجة رسوميات NVIDIA GeForce RTX 5070، مع دعم NVIDIA DLSS 4 لتحسين الأداء البصري. كما يحتوي على شاشة 2,560 x 1,600 بمعدل تحديث 180 هرتز للحركة السلسة أثناء الألعاب السريعة. أما Acer Nitro V 16S، فهو مشابه لكنه يركز أكثر على التنقل، مع معالج Intel Core 9، ووحدة معالجة رسوميات RTX 5070، والشاشة نفسها، في جسم معدني بسمك 19.9 ملم.

كما زوّدت Acer هذه الأجهازة المحمولة بشاشات Nitro جديدة. تشمل أكبر الخيارات شاشة Nitro XZ403CKR المنحنية بمقاس 39.7 بوصة، والتي تستخدم لوحة 5K، ومكبرات صوت مدمجة بقوة 5 واط، وتدعم AMD FreeSync Premium للألعاب السلسة. إذا كنت تفضل 5K بدون شاشة منحنية، هناك شاشة Nitro XV270X بمقاس 27 بوصة مع مكبرات صوت مدمجة بقوة 2 واط. كما يمكن الحصول على مكبرات صوت مشابهة في شاشة Nitro XV273U W1 بمقاس 27 بوصة، بدقة 1440p، وسطوع قصوى 500 نيت. أخيرًا، هناك شاشة Nitro XV275K V6 بمقاس 27 بوصة، بدقة 4K، ودعم AMD FreeSync Premium، ومنافذ HDMI 2.1 مزدوجة.

لم تعلن Acer عن سعر نهائي أو موعد إصدار لجهاز Predator Helios 18P AI، لكنها أكدت توفره في أمريكا الشمالية عند الإطلاق. أما شاشة Predator X27U F8، فستكون متاحة في الربع الأول من 2026 بسعر 1,300 دولار.

أما بالنسبة للأجهازة المحمولة Nitro، فستكون Acer Nitro V 16 متاحة في الولايات المتحدة في أكتوبر بسعر يبدأ من 1,000 دولار، بينما ستصل Acer Nitro V 16S في نوفمبر بسعر 1,100 دولار. أما الشاشات Nitro الثلاث، فستكون متاحة في الربع الأول من 2026، حيث تبدأ Acer Nitro XV25K V6 من 700 دولار، وAcer Nitro XV273U W1 من 300 دولار، وAcer Nitro XV270X من 900 دولار، وAcer Nitro XZ403CKR من 1,000 دولار.

