تكنولوجيا: تسريب صور فعلية لحزام أبل الكتفي المخصص لسلسلة iPhone 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل للكشف عن عائلة iPhone 17 غدًا، وقبل هذا الحدث ظهرت تسريبات جديدة تؤكد أن الشركة ستطرح أيضًا حزام كتفي مغناطيسي جديد. ففي نهاية أغسطس، ظهرت صور تخيلية لهذا الإكسسوار، أما اليوم فقد تم تسريب صورتين حيتين له بفضل أحد المسربين على منصة X.

مع ذلك، يبدو أن المنتج الظاهر في الصور يختلف عما ورد في التسريبات السابقة. فقد أشارت التقارير الماضية إلى أن الحزام سيُثبت من خلال فتحات مخصصة في أغطية iPhone 17 القادمة، مع الاعتماد على المغناطيس للتثبيت.

أما الحزام الذي ظهر في الصور الجديدة فيبدو أنه يعتمد على حلقة نسيجية تدخل في الفتحات الموجودة بالغطاء، وربما يحتوي أيضًا على مغناطيس، لكن طريقة التثبيت الأساسية مختلفة.

وهذا يثير التساؤل: هل تخطط أبل لإطلاق نوعين مختلفين من أحزمة Crossbody، أم أن هناك سوء فهم في التسريبات السابقة؟

الإجابة لن تتضح إلا عند الإعلان الرسمي، والذي يفصلنا عنه أقل من 24 ساعة فقط.

المصدر