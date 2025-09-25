تكنولوجيا: جارمين تطلق إصدارات محدودة من ساعاتها الذكية بألوان جريئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جارمين مجموعة Instinct 3 Supernova عالميًا، حيث تأتي بأربع إصدارات محدودة تحمل لمسات لونية جريئة مستوحاة من الفضاء مع تفاصيل بارزة باللون الأزرق. وصلت هذه الساعات إلى عدة أسواق، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا.

قدمت الشركة ساعة Instinct 3 بقياس 45 مم مع شاشة AMOLED بلون أسود مع حزام اسود/ازرق بسعر 449.99 دولار / 389.99 جنيه إسترليني / 449.99 يورو. كما طرحت إصدار 50 مم AMOLED بتصميم أكثر قتامة باللون الأسود مع حزام ازرق/اسود مقابل 499.99 دولار / 429.99 جنيه إسترليني / 499.99 يورو.

إلى جانب ذلك، وفرت جارمين نسخة Instinct 3 Solar بقياس 45 مم باللون Whitestone مع حزام Whitestone/Bolt Blue يغلب عليه الطابع الأبيض بسعر 399.99 دولار / 349.99 جنيه إسترليني / 399.99 يورو.

أما الإصدار الأخير فجاء بقياس 50 مم Solar باللون Whitestone مع حزام اسود/ازرق، يجمع بين إطار أبيض وسوار أسود، ويُباع بنفس السعر السابق 499.99 دولار / 429.99 جنيه إسترليني/499.99 يورو.

حافظت هذه الإصدارات الخاصة على نفس أسعار الألوان التقليدية لسلسلة Instinct 3، كما لم تختلف في المواصفات. إذ تدعم جميعها ميزات مثل الكشاف المدمج، إشعارات الهاتف الذكي، ونظام GPS متعدد النطاقات. كذلك تتيح مراقبة مجموعة أوسع من مؤشرات الصحة وتتبع التمارين الرياضية، إضافة إلى خدمة الدفع عبر Garmin Pay.

أكدت الشركة أن مجموعة Supernova ستتوفر لفترة محدودة فقط، من دون الكشف عن عدد الوحدات المنتجة. ويمكن شراء هذه الساعات عبر متجر جارمين الإلكتروني أو من خلال متاجر كبرى مثل أمازون في أمريكا الشمالية وأوروبا.

المصدر