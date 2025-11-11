تجمع الشرقية الصحي ينهي حملة “التبكيرة خيرة” بـ 6 ملايين مستفيد و 4 آلاف فاحصة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تجمّع الشرقية الصحي ينهي حملة التوعية بسرطان الثدي بنجاح

انتهى تجمّع الشرقية الصحي من حملة التوعية بسرطان الثدي التي أقيمت خلال شهر أكتوبر 2025م تحت شعار “التبكيرة خيرة”. حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من التوعية الميدانية والإلكترونية أكثر من 6 مليون مستفيد.

تم تنفيذ أكثر من 2.254 فعالية ضمت محاضرات مجتمعية وورش تدريبية وأنشطة ميدانية. بالإضافة إلى تغطية إعلامية بلغت 402 تغطية، التي ساهمت في نشر الرسائل التوعوية بين مختلف شرائح المجتمع.

وظلت خدمة عربات فحص الماموجرام المتنقلة تقدم خدماتها طوال أيام عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم فحص 4.056 سيدة عبر العربات المتنقلة والعيادات الثابتة، مما يعكس ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر.

شهدت الحملة انتشار الفرق الميدانية وفرق التطوع الصحي في مختلف المدن والأماكن العامة بالمنطقة الشرقية، حيث قدمت فحوصات صحية وإرشادات ومشورة حول أنماط الحياة الصحية.

وأُعلن عن جائزة الإبداع التي أطلقت هذا العام، بهدف زيادة تفاعل المجتمع مع الحملة وتشجيع الجهات المشاركة على ابتكار طرق جديدة لنشر الوعي الصحي، مما ساهم في تحقيق انتشار واسع وأثر إيجابي على مستوى المنطقة.