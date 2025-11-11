شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلى عن ذروة أسبوعين بسبب بيانات قاتمة عن سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في تسعة أشهر ،وسط ارتفاع العملة الأمريكية مع اقتراب إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



ويضغط سلبًا على العملة اليابانية أيضًا ،تصريحات رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" التي تمهد لمرحلة جديدة من السياسات المالية التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي الضعيف في البلاد.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (154.49¥) الأعلى منذ فبراير الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (154.13¥)، و سجل أدنى مستوى عند (154.04¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، في ثاني خسارة يومية عل التوالي ،بسبب تصريحات ساناي تاكايتشي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود وسط توقع الأسواق انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، خاصة بعدما أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الاثنين، اتفاقًا من شأنه استعادة التمويل الفيدرالي وإنهاء أطول إغلاق حكومي.



يتجه الاتفاق الآن إلى مجلس النواب، حيث صرّح رئيس المجلس"مايك جونسون" برغبته في إقراره يوم الأربعاء وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.



ساناي تاكايتشي

في نهاية الأسبوع الماضي، أثارت تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية بعد إعلانها أن الحكومة تعتزم التخلي عن الهدف المالي السنوي الحالي لصالح هدف جديد يقيس الإنفاق على مدى عدة سنوات.



ويعني هذا التحول أن طوكيو ستبتعد عن التزاماتها السابقة بتحقيق توازن في الموازنة العامة بحلول موعد محدد سنويًا، وهو ما يُنظر إليه على أنه تخفيف للانضباط المالي الذي طالما تبنته الحكومات اليابانية السابقة.



وبررت تاكايتشي هذا التغيير بأن النهج السنوي لم يعد مناسبًا في ظل التحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه اليابان، بما في ذلك ضعف النمو، وتباطؤ الإنتاج الصناعي، وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة أن الهدف الجديد سيسمح للحكومة بمرونة أكبر في إدارة السياسة المالية على مدى أطول.



ويرى محللون أن الخطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من السياسات المالية التوسعية لدعم النمو، لكنها في الوقت ذاته تضع بنك اليابان أمام تحديات إضافية تتعلق بتنسيق سياساته النقدية مع سياسة مالية أقل تقيدًا.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا حول 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

