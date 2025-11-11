وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون في كندا

ابوظبي - سيف اليزيد - يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، اليوم الثلاثاء لعقد اجتماعات يتوقع أن تركّز على أوكرانيا والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن السبل الممكنة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في منطقة نياغرا الكندية على الحدود مع الولايات المتحدة.

وتأمل وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في تحقيق نتائج ملموسة لمساعدة كييف خلال محادثات نياغرا.

وقالت إن أولوية الاجتماع هي توسيع المناقشات خارج مجموعة السبع التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو محادثات ثنائية مع أناند الأربعاء، في اليوم الثاني والأخير من اجتماعات مجموعة السبع.