تكنولوجيا: لافا تكشف المزيد من مواصفات هاتف Agni 4 القوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن يصبح هاتف Lava Agni 4 رسميًا في 20 نوفمبر، وقبل هذا الموعد بدأت الشركة حملة تشويقية مكثفة كشفت من خلالها عن عدد من التفاصيل المثيرة.

أكدت لافا أن الهاتف سيأتي بإطار معدني وظهر زجاجي، مع كاميرتين في الجهة الخلفية، كما أزالت الشاشة الثانوية التي كانت موجودة في Agni 3، وأضافت شريط إضاءة LED يحيط بوحدة الكاميرات ليمنح التصميم لمسة مميزة.

كشفت الشركة أيضًا أن Agni 4 سيحمل شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بحواف نحيفة جدًا لا تتجاوز 1.15 ملم من كل جانب. تأتي الشاشة بدقة 1.5K وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوعًا أقصى يصل إلى 2400 نتس، بالإضافة إلى وجود مستشعر بصمة مدمج أسفلها.

يعتمد الهاتف على معالج Dimensity 8350 من ميدياتك، مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 4.0. ويدعم الجهاز 14 نطاقًا لشبكات الجيل الخامس، إلى جانب Wi-Fi 6E وBluetooth 5.4، كما يحتوي على منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR Blaster).

لم تكشف لافا بعد عن نسخة اندرويد التي سيعمل بها الهاتف عند الإطلاق، وهو ما يرجح أن يكون بنظام اندرويد 15 وليس اندرويد 16، وإلا كانت الشركة قد أعلنت ذلك بشكل صريح. وسيحصل الجهاز على ثلاث تحديثات رئيسية للنظام وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

أما من حيث الكاميرات، فيأتي Agni 4 بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، بينما تلتقط الكاميرا الأمامية صور السيلفي بدقة 50 ميجابكسل أيضًا.

ورغم أن لافا لم تكشف رسميًا عن سعة البطارية بعد، تشير التسريبات إلى أنها قد تبلغ 7000 ملي أمبير مع دعم شحن سريع بقدرة 66 واط.

