شكرا لقرائتكم خبر مجموعة إيلاف توقّع اتفاقية تشغيل فندق «إيلاف الصقرية» بمكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت مجموعة إيلاف للضيافة اتفاقية تشغيل فندق «إيلاف الصقرية» بمكة المكرمة مع شركة فندق الصقرية الفندقية المالكة للفندق، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025 الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في مركز جدة للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطة إيلاف التوسعية لتعزيز حضورها في العاصمة المقدسة، وتأكيد دورها كشريك وطني في تطوير قطاع الضيافة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع الطاقة الاستيعابية خلال مواسم الحج والعمرة.

ويقع فندق «إيلاف الصقرية» على بُعد 2.7 كيلومتر من المسجد الحرام، و3 كيلومترات من منشأة الجمرات. ويضم الفندق 760 غرفة تشمل الأجنحة، موزعةً على 21 طابقًا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف الأستاذ مهدي الشاوش:«يُعدّ فندق إيلاف الصقرية إضافةً نوعيةً إلى محفظة المجموعة في مكة المكرمة بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكاناته التشغيلية. ونمضي قُدمًا في توسيع حضورنا في الأماكن المقدسة، وترسيخ مكانتنا كشريك وطني موثوق لخدمة ضيوف الرحمن بضيافة سعودية وبمعايير عالمية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فندق الصقرية الفندقية الدكتور خالد العريفي:«اختيار إيلاف شريكًا للتشغيل يستند إلى خبرتها في إدارة مرافق الضيافة بمكة والمدينة. ونتطلع إلى شراكةٍ ترفع كفاءة التشغيل، وتُحسّن تجربة الضيوف، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030».

ويُشار إلى أن توقيع الاتفاقية جاء ضمن حزمةٍ من التفاهمات والمبادرات التي تشهدها إيلاف خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025، والتي تهدف إلى دعم منظومة الضيافة السعودية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في خدمة الحجاج والمعتمرين.

وتُعَدّ مجموعة إيلاف من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، إذ تأسست قبل أكثر من 40 عامًا، وتتميز بإدارة وتشغيل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة تشمل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تقدم من خلالها خدماتٍ تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين.

كما تحظى بمكانةٍ دوليةٍ مرموقة بفضل اعتمادها على معايير الكفاءة والجودة، وارتكازها على كوادر وطنية مدرّبة وفق أرقى المستويات، في ضيافةٍ سعوديةٍ بمعايير عالمية.