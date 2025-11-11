ناصر المحمد يتسلم "الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة" من إمبراطور اليابان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: في احتفال رسمي رفيع المستوى أقيم في "قاعة ماتسو نو ما" (قاعة الدولة) بالقصر الإمبراطوري في طوكيو، قلّد الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، وسام "الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة".

ويعد هذا الوسام، وفقاً لمكتب مجلس الوزراء الياباني، أعلى وسام ياباني يُمنح لغير أفراد العائلة الإمبراطورية من أكثر من قرن ونصف، ويمنح الوسام من قبل الامبراطور وبقرار من حكومة اليابان، ويُقدم للشخصيات العالمية التي حققت إنجازات استثنائية في تعزيز العلاقات الدولية والصداقة مع اليابان.

لماذا هذا التكريم الرفيع؟

يأتي منح هذا الوسام الرفيع تتويجاً لعقود من الجهود الدبلوماسية والشخصية التي قادها الشيخ ناصر المحمد لتعميق العلاقات بين البلدين. فبحسب مصادر دبلوماسية متابعة، يُعرف الشيخ ناصر المحمد في طوكيو بأنه "صديق عظيم لليابان"، وقد ترأس "لجنة الصداقة الكويتية اليابانية" لسنوات طويلة، ورعى العديد من المبادرات الثقافية والاقتصادية التي بنت جسوراً متينة بين الثقافتين.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الكويت واليابان، والتي تتجاوز مجرد كون اليابان مستورداً رئيسياً للنفط الكويتي، لتشمل دعماً تاريخياً متبادلاً، أبرزه موقف اليابان الداعم للكويت عقب غزو عام 1990.

محادثات ودية ورسائل متبادلة

وخلال مراسم التقليد الرسمية، جرت محادثات ودية بين الإمبراطور ناروهيتو والشيخ ناصر المحمد. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد نقل ناصر المحمد تحيات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الإمبراطور، مؤكداً "حرص سموه على تطوير علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات".

جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان يقلّد سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسام «الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة» في احتفال رسمي بقاعة ماتسو ذو ما (قاعة الدولة) بالقصر الإمبراطوري بطوكيو

- جرت خلال مراسم التقليد محادثات ودية نقل فيها سموه تحيات حضرة…



من جانبه، حمّل الإمبراطور ناروهيتو الشيخ ناصر المحمد رسالة نقل فيها تحياته إلى أمير الكويت، مؤكداً "حرص جلالته على تعزيز العلاقات الكويتية-اليابانية ودفعها إلى آفاق أرحب".