مؤتمر طب الأسرة الأول يعقد في مكة الصحي لمناقشة آخر التطورات والتحديات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مؤتمر طب الأسرة الأول بمكة المكرمة: منصة لتبادل الخبرات والمعارف

تستعد مكة المكرمة لاستضافة حدثٍ علميٍ بارز في القطاع الصحي، وهو “مؤتمر طب الأسرة الأول بمكة المكرمة”، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري.

المؤتمر:

يعقد على مدار يومي 11 و 12 نوفمبر الجاري، ويُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف في مجال طب الأسرة الذي يُعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الرؤية الصحية للمملكة.

فعاليات المؤتمر:

تشمل حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تستهدف تطوير الكفاءات وتعزيز جودة الرعاية الأولية، ومن أبرزها جلسات حوارية وعلمية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة أحدث المستجدات والتحديات في طب الأسرة، والوقاية، وغيرها.