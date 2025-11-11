الولايات المتحدة تلغي تنفيذ قانون قيصر وتعزز دعمها لسوريا مستقرة وموحدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سوريا منذ فترة طويلة، ولكن في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية عن تعليق قانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع الأمريكية للاستخدام المدني إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص.

وأكدت الوزارات في بيان مشترك أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة لجهود إعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق الرخاء للشعب السوري، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، ومكافحة الإرهاب.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا في مايو 2025، وصدور الأمر التنفيذي رقم 14312 الذي أزال رسميًا العقوبات الأمريكية عن البلاد.

مقالات ذات صلة

وبالرغم من رفع العقوبات، لا يزال القانون الأمريكي يفرض عقوبات على بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي مخدر الكبتاغون، وغيرهم من الجهات المسؤولة عن الاضطرابات في المنطقة.

هذا الإعلان يأتي في إطار تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، ويعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.