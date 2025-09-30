بي إم دبليو XM... حين يلتقي سحر بغداد بقوة المستقبل

بغداد - ياسين صفوان -

قوة هجينة خارقة بي إم دبليو XM ليست سيارة عادية؛ إنها أول طراز من قسم M يجمع بين محرك V8 توين توربو مع نظام هجين قابل للشحن، ليولد قوة إجمالية تصل إلى حوالي 653 حصاناً. هذا المزيج حوّلها وحشاً على الطريق، وصديقاً للبيئة في الوقت نفسه، إذ يمكنها السير لمسافة تتجاوز 80 كلم على الطاقة الكهربائية وحدها.

فخامة داخلية بلا مساومة داخل المقصورة، حيث الفخامة الألمانية تتجلى بأدق تفاصيلها، وجدت مقاعد جلدية بتطريز ثلاثي الأبعاد، إضاءة محيطية مبتكرة، وشاشة منحنية تجمع بين لوحة العدادات ونظام الترفيه. ومما لا شك فيه أن المشهد في الداخل يعكس شخصية السيارة الرياضية ، العصرية والمترفة.

الأداء على الطريق



على الطرق المؤدية إلى الجزيرة، اختبرت ديناميكية XM مع نظام التعليق التفاعلي والكهرباء المساندة للمحرك التي أعطتني مزيجاً من الراحة والثبات، بينما دفعتني دواسة الوقود إلى الأمام بانفجار طاقة لا يعرف التردد. كل منعطف كان فرصة لاستعراض التوازن المثالي بين القوة والتكنولوجيا.

أيقونة تنعكس على صفحة الماء



أما المشهد الأجمل فكان حين توقفت عند ضفاف النهر في الجزيرة. هناك، انعكست خطوط السيارة الحادة على صفحة الماء، لتؤكد أن XM ليست مجرد مركبة، بل أيقونة حديثة تجمع بين الفن والهندسة.