أبرز صيحات الجمال في ختام أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:11 صباحاً - مع إسدال الستار على أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، تحوّلت منصّات العرض إلى مشهد متكامل للجمال والإبداع. فقد قدّمت دور الأزياء وخبراء التجميل صيحات جمالية عكست تناغماً رائعاً بين البساطة والجرأة، لتؤكد أنّ الجمال بات اليوم لغة قائمة بذاتها، تحمل رسالة قوية عن هوية المرأة العصرية، والأنيقة، والواثقة من نفسها.

من جورجيو أرماني، الذي اختار الحفاظ على أسلوبه الكلاسيكي الراقي، وفلسفته في الأناقة الخالدة. إلى بيير – لويس ماسيا Pierre-Louis Mascia الذي قدّم لمسة جمالية درامية مستوحاة من الستينيات، وصولاً إلى عرض فرانشيسكا ليبيراتوري Francesca Liberatore، الذي أضفى لمسة جمالية لافتة، سواء لجهة الشفاه الباردة أوتسريحات الشعر المبتكرة.

وفي هذا التقرير، تأخذكِ "الخليج 365" في جولة شاملة على أبرز صيحات الجمال التي خطفت الأنظار في ختام أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، لتستوحي منها إطلالتك هذا الموسم، وتواكبي أحدث اتجاهات عالم الجمال.

إطلالات جمالية كلاسيكية لجورجيو أرماني في أسبوع ميلانو لربيع صيف 2026

في عرض جورجيو أرماني خلال ختام أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، تجسّدت فلسفة الدار في الجمال الطبيعي الممزوج بالأناقة الخالدة. من المكياج الوردي الناعم الذي أضاء العيون والشفاه، إلى تسريحات الشعر الأنثوية المرفوعة بأسلوب راقٍ، قدّم أرماني صيحات جمالية ملهمة تعكس هوية المرأة العصرية والواثقة. إليكِ، أبرزها:

المكياج الطبيعي وتسريحة الشعر المرفوعة

من عرض جورجيو أرماني- Giorgio Armani الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تألقت عارضات دار جورجيو أرماني، بمكياج طبيعي ارتكز على إشراقة البشرة وتوحيد لونها، مع لمسة خفيفة من البرونزر لإبراز ملامح الوجه بطريقة أنثوية راقية. أما العيون، فجاءت محدّدة برسمات دقيقة وناعمة عزّزت من عمق النظرة من دون مبالغة، فيما اكتفت الشفاه بدرجات النيود الحيادية التي أضافت لمسة عصرية هادئة. أما بالنسبة لتسريحة الشعر فقد أتت مرفوعة بأسلوب عفوي أنيق، حيث جمعت بين الخصل المتموّجة التي انسدلت بخفة عند الجبهة وبين التصفيف الملموم في الخلف. هذه التسريحة لم تجسّد فقط البساطة، بل أظهرت كذلك روح الأنوثة الراقية التي تميّز أسلوب أرماني منذ عقود.

المكياج الوردي الناعم وتسريحة الشعر المرفوعة

من عرض جورجيو أرماني- Giorgio Armani الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

كما قدّم جورجيو أرماني إطلالة جمالية أنثوية بلمسة راقية. جاء مكياج العيون بدرجات وردية خفيفة مع لمسات دافئة على الجفون، ما منح النظرات إشراقة ناعمة وعمقاً أنثوياً بعيداً عن المبالغة. أما الشفاه، فزُينت بلون وردي متدرج يعكس رومانسية الربيع وحيويته، فانسجم مع إشراقة البشرة المضيئة التي تميزت بالترطيب واللمعان الصحي. أما الشعر، فجاء مرفوعاً بأسلوب غير تقليدي، اعتمد على خصل متموجة وملفوفة بدقة في الأعلى، مع ترك بعض الخصل الجانبية تنسدل بخفة لتضفي طابعاً عفوياً يزيد الإطلالة جاذبية. هذه التسريحة المبتكرة جسّدت التوازن بين العصرية والكلاسيكية، لتمنح المرأة إطلالة عملية وأنيقة في آن واحد، يمكن اعتمادها في المناسبات الراقية كما في السهرات الخاصة.

الشفاه الميتاليك وتسريحات الشعر المبتكرة في عرض فرانشيسكا ليبيراتوري لربيع وصيف 2026

في عرض فرانشيسكا ليبيراتوري Francesca Liberatore خلال ختام أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، اجتمعت الجرأة مع الابتكار لتقديم صيحات جمالية لافتة. فقد خطفت الأنظار الشفاه الميتاليك بدرجات داكنة وفضية، فيما جاءت تسريحات الشعر مبتكرة.

أحمر الشفاه الداكن وتسريحة الشعر المبلل

من عرض فرانشيسكا ليبيراتوري - Francesca Liberatore الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

قدّمت دار فرانشيسكا ليبيراتوري Francesca Liberatore، صيحة جمالية استثنائية ركّزت على أحمر الشفاه الداكن، الذي أضفى جرأة درامية على الإطلالات. فقد اعتمدت الدار ألواناً غير مألوفة تراوحت بين الأسود الغامق والنيود الميتاليك، ما منح الشفاه حضوراً قوياً ومتفرّداً على المنصّة. هذه الصيحة شكّلت توازناً بين البساطة في المكياج العام للبشرة والعيون، والجرأة في التركيز على الشفاه كعنصر جمالي أساسي، لتمنح المرأة إطلالة عصرية خارجة عن المألوف. أما تسريحة الشعر، فجاءت مبتكرة بأسلوب الشعر المبلل والثابت بدبابيس معدنية على الجانبين، لتعكس طابعاً مستقبلياً يعزّز قوة هذه الصيحة.

الشفاه الميتاليك والغرة الستارة

من عرض فرانشيسكا ليبيراتوري - Francesca Liberatore الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

كما برزت صيحة جمالية متفرّدة في فرانشيسكا ليبيراتوري Francesca Liberatore وهي الشفاه الميتاليك بدرجة فضية باردة، منحَت العارضة إطلالة جريئة تعكس الحداثة والفن في آن واحد. هذه الصيحة اللافتة أعادت تعريف دور أحمر الشفاه، حيث لم يعد مجرد تفصيل مكمّل، بل أصبح نقطة ارتكاز أساسية تعبّر عن القوة والجرأة في إطلالة المرأة العصرية. أما الشعر، فجاء مزيّناً بالغرة الستارة بأسلوب هندسي ناعم يغطي الجبهة بخصل متساوية الطول، فيما انسدل باقي الشعر بخفّة وانسيابية طبيعية على الظهر والكتفين. هذه التسريحة منحت العارضة توازناً مثالياً بين الطابع المستقبلي للمكياج وبين الكلاسيكية الناعمة للشعر، لتجسّد مزيجاً جمالياً عصرياً يواكب صيحات الموسم.

المكياج الطبيعي والنيود المطفأ مع تسريحات الشعر الناعمة في عرض كالكاتيرا لربيع وصيف 2026

في عرض دار دانييل كالكاتيرا Daniele Calcaterra خلال ختام أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، تميّزت الإطلالات الجمالية بالبساطة الراقية التي جمعت بين المكياج الطبيعي المتوهج والمكياج النيود المطفأ بأسلوب يبرز نقاء البشرة ويعكس نعومة التفاصيل. أما الشعر فجاء ملساء ومنسدلاً أو مشدوداً، ليجسّد رؤية الدار في تقديم جمال معاصر يقوم على النقاء والبساطة البعيدة عن المبالغة.

المكياج الطبيعي وتسريحة ذيل الحصان المنخفض

من عرض دانييل كالكاتيرا - Daniele Calcaterra الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

برزت صيحة جمالية راقية في عرض دار دانييل كالكاتيرا Daniele Calcaterra ، جسدت مفهوم "البساطة المترفّة". فقد تألقت العارضة بمكياج خفيف يكاد يكون غير مرئي، حيث تم التركيز على بشرة مضيئة بلمسة من الترطيب العميق، ما منحها إشراقة صحية. فيما جاءت العيون خفيفة الظلال مع تحديد ناعم يكاد لا يُلاحظ، بينما اكتفت الشفاه بلمعة شفافة حيادية أبرزت نعومتها الطبيعية. أما الشعر فجاء مشدوداً إلى الخلف، بأسلوب ذيل الحصان المنخفض. هذه التسريحة منحت العارضة حضوراً قوياً وأظهرت ملامح الوجه بجرأة واضحة، مع لمسة من العصرية التي تناسب إطلالات النهار والمناسبات الراقية.

المكياج النيود المطفأ وتسريحة الشعر الانسيابية

من عرض دانييل كالكاتيرا - Daniele Calcaterra الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

كما قدّم عرض دار دانييل كالكاتيرا Daniele Calcaterra، صيحة جمالية لافتة اعتمدت على المكياج النيود المطفأ الذي أعاد تعريف ملامح البساطة العصرية. فقد جاء المكياج هادئاً إلى حدّ الشفافية، مع اعتماد قاعدة خفيفة وموحّدة للبشرة تمنحها إشراقة طبيعية من دون أي لمعة زائدة. العيون بدت شبه عارية مع لمسة من الظلال النيود الباهتة، بينما جاءت الشفاه مطفأة بلون حيادي يقترب من درجات البشرة. أما تسريحة الشعر، فجاءت انسيابية ملساء مع فرق وسطي مستقيم، انسابت الخصل برقة على جانبي الوجه لتؤطّر الملامح بهدوء ورقي. هذه الإطلالة لم تكتفِ بتكريس مفهوم البساطة، بل عكست أيضاً قوة الحضور التي تمنحها التفاصيل الناعمة.

أحمر الشفاه الكلاسيكي والتسريحة المنخفضة من بيير لويس ماشيا في ميلانو ربيع وصيف 2026

من عرض بيير لويس ماشيا- Pierre-Louis Mascia الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض بيير لويس ماشيا Pierre-Louis Mascia خلال ختام أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2026، خطفت الأنظار إطلالة جمالية درامية ارتكزت على أحمر الشفاه الأحمر القوي، الذي أضفى على العارضة جرأة لافتة وحضوراً كلاسيكياً يذكّر برموز الجمال الخالدة. تميّز المكياج بتوازن واضح بين البساطة والجرأة؛ حيث جاءت البشرة طبيعية بلمسة وردية على الخدين، فيما تركت العيون شبه عارية من الألوان لتعكس صفاءً وهدوءاً يسمح للشفاه بأن تتصدّر المشهد بكل ثقة. أما الشعر فجاء بتسريحة الكعكة المنخفضة مع فرق وسطي، انسدلت منها الخصل بخفّة على جانبي الوجه ثم جمعت إلى الوراء في كعكة منخفضة غير متكلفة، لتمنح الإطلالة لمسة عفوية تعزز من قوة أحمر الشفاه وتبرز ملامح الوجه بوضوح.