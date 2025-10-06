تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق سلسلة Mate 80 بتصميم جديد كليًا للكاميرا الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة Mate 80 قريبًا في الصين، رغم أنها لم تُعلن بعد عن موعد الإطلاق الرسمي. ومع ذلك، حصلت الهواتف مؤخرًا على شهادات البيع داخل البلاد، ما يؤكد اقتراب موعد الكشف عنها.

انتشرت مؤخرًا صور حقيقية مسرّبة لهواتف السلسلة الجديدة، كشفت عن تصميم الجهة الخلفية، حيث يظهر تغيير واضح في شكل وحدة الكاميرا مقارنة بسلسلة Mate 70 السابقة. يأتي التصميم الجديد على هيئة دائرة تضم ثلاث عدسات مرتبة على شكل مثلث.

وتشير التوقعات إلى أن العدسة العلوية ستكون عدسة بيريسكوب للتقريب البصري، بينما العدستان السفليتان ستكونان للكاميرا الرئيسية وعدسة التصوير الواسع.

كما تضم الوحدة دائرتين مخصصتين للفلاش المزدوج، تحيط بهما حلقة معدنية يعتقد أنها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ولا يزال الغرض من الفلاش الإضافي غير مؤكد، لكنه قد يُستخدم كمستشعر ألوان أو إضاءة. وتُظهر إحدى الصور الهاتف بلون أصفر جديد يضيف لمسة مميزة لتصميمه.

باستثناء التغييرات في وحدة الكاميرا الخلفية، يبدو أن باقي تصميم الهاتف لا يختلف كثيرًا عن سلسلة Mate 70 السابقة. وتشير صورة أخرى مسرّبة إلى أن السلسلة ستُطرح مع أغطية رسمية مصممة خصيصًا لها.

من المتوقع أن تتضمن السلسلة كلًا من Mate 80 وMate 80 Pro وMate 80 Pro+، مع احتمال إطلاق إصدار فاخر يحمل اسم Mate 80 RS.

وتؤكد التسريبات أن الأجهزة ستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 100 واط، كما ستعمل بمعالجات Kirin جديدة، وقد يأتي أحد الطرازات بمروحة تبريد مدمجة لتحسين الأداء الحراري. أما إصدار Mate 80 RS فيُقال إنه سيُقدَّم بإطار من التيتانيوم وشاشة OLED مزدوجة الطبقات.

