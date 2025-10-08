تكنولوجيا: ريلمي تكشف عن هاتف Realme 15 Pro Game of Thrones Edition: إصدار محدود مستوحى من عالم “لعبة العروش”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ريلمي اليوم عن إطلاق هاتف Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition، الإصدار المحدود المستوحى من المسلسل الشهير “Game of Thrones” الذي أنتجته HBO. هذا التعاون مع Warner Bros. Discovery Global Consumer Products يأتي تحت شعار “Own Your Real Power”، ويهدف إلى نقل عشاق السلسلة إلى عالم ويستروس من خلال تصميم فريد يجسد رموز التنانين والعروش الحديدي. الجهاز، الذي يحمل نفس المواصفات التقنية للإصدار العادي، يتميز بتخصيصات جمالية وبرمجية تجعله هدية مثالية للمعجبين، وسيتوفر عالميًا بعدد محدود قدره 5000 نسخة فقط، مما يجعله قطعة نادرة في سوق الهواتف الذكية.

يأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه سوق الهواتف المتوسطة تنافسًا شرسًا، حيث يقدم ريلمي مزيجًا من الأداء القوي والتصميم الإبداعي ليبرز في فئته. الجهاز متاح الآن للطلب في الهند عبر Flipkart وموقع ريلمي الرسمي، مع عروض إطلاق تشمل خصمًا يصل إلى 3000 روبية هندية، مما يجعل السعر الفعال يبدأ من 41,999 روبية (حوالي 500 دولار أمريكي).

تصميم مستوحى من “لعبة العروش”: تنانين وشعارات العائلات الكبرى

يبرز الإصدار المحدود بتصميمه الأسود والذهبي الفاخر، الذي يعكس تراث عائلة تارغاريان. يحتوي الجهاز على نقش نانوي لشعارات العائلات الكبرى في ويستروس (مثل الذئب الستاركي والأسد اللانيستري) أسفل زجاج جزيرة الكاميرا، مع حدود منحوتة ثلاثية الأبعاد تشبه مخالب التنين. حلقات العدسات الذهبية تحمل عبارات شهيرة من المسلسل مثل “Winter is Coming” و”Hear Me Roar”، بالإضافة إلى تقنية تغيير اللون الحراري التي تكشف عن تفاصيل إضافية عند التعرض للحرارة.

أما العلبة، فهي تحاكي صندوق بيض التنانين الخشبي الذي حملته داينيريس تارغاريان، وتشمل هدايا إضافية مثل:

نسخة مصغرة من خريطة ويستروس.

حامل هاتف مستوحى من العرش الحديدي.

بطاقات جمعية تحمل شعارات العائلات الكبرى.

هذه العناصر تجعل الجهاز ليس مجرد هاتف، بل تجربة غامرة لعشاق السلسلة.

ميزات برمجية وذكاء اصطناعي مخصص

بالإضافة إلى التصميم، يأتي الجهاز مع واجهة مستخدم مخصصة تشمل ثيمات وأيقونات مستوحاة من “Game of Thrones”، بالإضافة إلى فلاتر كاميرا خاصة وأدوات ذكاء اصطناعي مثل AI Edit Genie، الذي يحول الصور إلى إطلالات وسطى (مثل ارتداء دروع أو إكسسوارات تاريخية). كما يدعم ميزات AI أخرى مثل AI Party Mode للتصوير الجماعي، AI Landscape للمناظر الطبيعية، AI Glare Remover لإزالة الانعكاسات، وAI Snap Mode لالتقاط اللحظات السريعة.

المواصفات الرئيسية، المميزات، والسعر

الجهاز يتميز بمواصفات قوية تجعله مناسبًا لمحبي الألعاب والتصوير، مع لمسات إبداعية مستوحاة من “Game of Thrones”. تشمل المواصفات ما يلي: