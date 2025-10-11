تكنولوجيا: تسعير معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ينبئ بنهاية عهد الهواتف الرائدة الاقتصادية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعتادت شركة كوالكوم رفع أسعار معالجاتها الرائدة مع كل جيل جديد، ويبدو أن الاتجاه مستمر مع أحدث شرائحها. فبعد أن جاء معالج Snapdragon 8 Elite السابق أغلى بنحو 10٪ من Snapdragon 8 Gen 3، تشير التقديرات الحالية إلى أن تكلفة معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد قد تصل إلى نحو 280 دولارًا للوحدة الواحدة.

تستند هذه الأرقام إلى تقديرات من داخل الصناعة، مع العلم أن السعر الفعلي يختلف من شركة إلى أخرى تبعًا لحجم الطلب والعقود المبرمة مع كوالكوم. فالشركات التي تشتري كميات كبيرة عادة ما تحصل على خصومات تقلل التكلفة الإجمالية. كما أن هذه التقديرات لا تشمل رسوم الملكية التي تدفعها الشركات مقابل استخدام تقنيات كوالكوم.

الأمر الأكثر أهمية هو أن أسعار الشرائح الرائدة من كوالكوم تواصل الارتفاع بشكل ملحوظ عامًا بعد عام. ومع أن جزءًا من الزيادة في سعر Snapdragon 8 Elite Gen 5 يعود إلى كوالكوم نفسها، إلا أن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بارتفاع تكاليف التصنيع لدى شركة TSMC، إذ دفعت كوالكوم ما يقرب من 24٪ أكثر مقابل استخدام عقدة N3P الجديدة. وتشير التقارير إلى أن أسعار الرقائق ارتفعت قبل فترة طويلة من الإعلان الرسمي عن المعالج.

وبالنظر إلى هذا الاتجاه، يبدو من المنطقي توقع أن يتجاوز سعر الجيل القادم Snapdragon 8 Elite Gen 6 حاجز 300 دولار، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف الرائدة بشكل عام، ويجعل من الصعب على الشركات تقديم هواتف رائدة اقتصادية كما كان الحال سابقًا.

فعلى سبيل المثال، يُباع هاتف OnePlus 13T حاليًا بسعر يقارب 509 دولارات على موقع TradingShenzhen، وقد يصبح من الصعب الحفاظ على هذا النوع من التسعير مستقبلاً.

ورغم الصورة القاتمة، هناك جانب إيجابي محتمل، إذ بدأت سامسونج بالفعل في إنتاج معالجات بتقنية 2 نانومتر لصالح كوالكوم، وأرسلت الدفعات التجريبية الأولى لتقييم الأداء. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فقد تحصل كوالكوم على بديل فعلي لتصنيع شرائحها بعيدًا عن TSMC، خاصة إذا واصلت الأخيرة رفع أسعار رقائقها المستقبلية.

المصدر