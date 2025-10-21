تكنولوجيا: تحديث iOS 26.1 التجريبي يتيح التحكم في تأثير Liquid Glass الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل نظام iOS 26 الشهر الماضي بتصميم جديد كليًا، قدّمت من خلاله واجهة Liquid Glass التي أثارت آراء متباينة بين المستخدمين.

فبينما يراها البعض تحديثًا منعشًا وأكثر عصرية مقارنة بالواجهة السابقة، يرى آخرون أنها تذكّرهم بتصميم Windows Vista، خاصة بسبب درجة الشفافية العالية التي تؤثر أحيانًا في سهولة الاستخدام.

ومنذ الإصدارات التجريبية الأولى، بدأت أبل بالفعل في تقليل مستوى الشفافية قبل إصدار النسخة النهائية من النظام. ومع ذلك، يبدو أن الشركة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ يضيف التحديث التجريبي الجديد iOS 26.1 خيارًا يسمح للمستخدمين بالتحكم في درجة الشفافية حسب رغبتهم.

في هذا التحديث، أضافت أبل مفتاحًا جديدًا في الإعدادات تحت قسم “الشاشة والإضاءة”، يمكّنك من اختيار مدى شفافية عناصر الواجهة.

ولا يأتي هذا التحكم على شكل شريط تمرير، بل يتيح خيارين فقط: “Clear” وهو الوضع الافتراضي الحالي، و”Tinted” الذي يزيد من تعتيم العناصر الشفافة ويمنحها تباينًا أوضح، ما يجعل الاستخدام أسهل خصوصًا لمن لا يفضلون واجهة Liquid Glass.

الخاصية الجديدة متاحة حاليًا في النسخ التجريبية من iOS وiPadOS، بالإضافة إلى macOS Tahoe 26.1. ومن المتوقع أن تُطلق النسخة النهائية قريبًا ليستفيد منها جميع المستخدمين.

