تكنولوجيا: جارمن تضيف ميزة جديدة إلى ساعاتها الذكية في تحديث تجريبي

أطلقت شركة جارمن تحديثًا تجريبيًا جديدًا لساعتها الذكية vivoactive 6، بعد فترة قصيرة من إصدار النسخة التجريبية 15.05 في نهاية سبتمبر 2025.

وقد أضاف ذلك التحديث السابق دعمًا لإيماءة جديدة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى تقريري الصباح والمساء مباشرة من مركز الإشعارات.

ومنذ ذلك الحين، طرحت جارمن نسختين تجريبيتين إضافيتين هما 15.08 و15.10، وهما تحملان سجل تغييرات متطابقًا.

تضيف التحديثات الجديدة ميزة “النظرة السريعة” داخل الساعة، والتي تمكّن المستخدمين من متابعة التغيّرات في بياناتهم الصحية بسهولة. وتُعرف هذه الميزة باسم Health Status، وهي الميزة نفسها التي تم تقديمها مع ساعة Venu 4.

كما تسمح هذه الإصدارات للمستخدمين بإيقاف تشغيل الساعة دون الحاجة إلى إدخال رمز المرور، وهو تحسين طال انتظاره من قبل العديد من المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، أصلحت جارمن عددًا من الأخطاء، مثل عرض عدد إشعارات غير صحيح على واجهة الساعة، والوقت الخاطئ في تقرير المساء، وكذلك مشكلة إعادة التشغيل العشوائي التي كانت تحدث عند استقبال سلسلة من الإشعارات الذكية.

إلى جانب هذه التحسينات، جلب الإصدار 15.08 أيضًا تحديث GCM Translations إلى الإصدار 3.00، ما يعزز دقة الترجمات في النظام.

يمكن للمستخدمين تنزيل التحديث التجريبي 15.10 من خلال المسار التالي: القائمة الرئيسية > الإعدادات > النظام > تحديث البرنامج > البحث عن التحديثات. وحتى الآن، لم تؤكد جارمن موعد طرح النسخة المستقرة من هذا التحديث لجميع المستخدمين.

