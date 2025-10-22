تكنولوجيا: هاتف POCO F8 Ultra يحصل على شهادة اعتماد تمهيدًا لإطلاق مبكر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة POCO هاتف F7 Ultra في شهر مارس الماضي إلى جانب F7 Pro، وكنا معتادين على إصدار واحد فقط من سلسلة F كل عام، لكن يبدو أن هذا النمط على وشك أن يتغير.

فقد حصل هاتف POCO F8 Ultra بالفعل على شهادة اعتماد للبيع في تايلاند من هيئة NBTC، مما أكد رقم طرازه 25102PCBEG. عادة لا تصدر هذه الشهادات قبل الإطلاق مباشرة، لكنها أيضًا لا تظهر قبل ستة أشهر من الإعلان، وهو ما يشير إلى احتمال إطلاق الهاتف في وقت أبكر من موعد سلفه في مارس المقبل.

وتشير الشائعات إلى أن الهاتف قد يكون نسخة معاد تسميتها من Redmi K90 Pro، إلا أن شركة Redmi زادت الأمور غموضًا بعدما كشفت مؤخرًا عن وجود إصدار K90 Pro Max أيضًا.

وقد ركزت العلامة الفرعية خلال الأيام الماضية على الترويج لهذا الإصدار تحديدًا قبل الإعلان الرسمي الوشيك، مما يعزز فكرة أنه سيكون الأعلى ضمن السلسلة، كما يوحي اسمه.

وبناءً على ذلك، يُحتمل أن يكون POCO F8 Ultra هو النسخة العالمية من Redmi K90 Pro Max، رغم عدم وجود تأكيد رسمي بعد.

وللإشارة، يأتي K90 Pro Max بشاشة OLED قياس 6.9 بوصة مع دعم ميزة DC Dimming عبر نطاق السطوع بالكامل، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، كما يضم كاميرا رئيسية بمستشعر بحجم 1/1.31 بوصة، وكاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة Periscope توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 5x.

