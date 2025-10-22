تكنولوجيا: تقرير يكشف موعد إطلاق سلسلة iPhone 20 في 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق سلسلة آيفون في عام 2027، ويبدو أن الشركة تخطط لتقديم مفاجأة كبيرة من خلال تصميم جريء وتغييرات لافتة في التسمية.

ووفقًا للتسلسل المعتاد، كان من المفترض أن يحمل هاتف 2027 اسم iPhone 19، لكن الباحث البارز في شركة Omdia، “هيو مو-يول”، أشار إلى أن أبل ستتجاوز هذا الرقم وتنتقل مباشرة إلى iPhone 20.

هذه الخطوة تذكّر بما فعلته أبل عام 2017 عندما أطلقت iPhone X احتفالًا بالذكرى العاشرة للسلسلة، وهو الهاتف الذي مثّل أول إعادة تصميم جذرية للآيفون، وما زالت بصماته واضحة في الأجيال اللاحقة حتى اليوم.

من المتوقع أن تمثل سلسلة iPhone 20 نقطة تحول جديدة في تصميم هواتف أبل، إذ تشير تقارير سابقة إلى أن الجهاز سيحصل على شاشة بلا حواف بالكامل، ومع خطوط منحنية تمنحه مظهر قطعة زجاجية واحدة متكاملة عند النظر إليه من الأمام.

ويذكر التقرير أيضًا أن أبل قد تتخطى إصدار iPhone 18 التقليدي العام المقبل، لتكتفي بتقديم طرازات Air وPro إلى جانب الهاتف المنتظر iPhone Fold.

أما في العام التالي، فمن المنتظر أن تكشف الشركة عن سلسلة iPhone 20 التي ستتضمن الطراز الأساسي، على أن يُطرح في النصف الأول من العام مع النسخة الاقتصادية iPhone 18e.

بعد ذلك، ستعقد أبل حدثًا آخر في الخريف للإعلان عن الإصدارات المتقدمة iPhone 20 Pro وiPhone 20 Air وFold 2.

