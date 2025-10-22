تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات كاميرا OnePlus 15 مع تقريب بصري حتى 3.5x

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يوم جديد وتأكيد جديد من OnePlus حول هاتفها المرتقب OnePlus 15، حيث كشفت الشركة عن تفاصيل جديدة تتعلق بكاميرا الجهاز قبل إطلاقه رسميًا في الصين يوم 27 أكتوبر.

في منشور على منصة Weibo، أكد “لي جيه” رئيس OnePlus في الصين، أن الهاتف سيأتي مزودًا بنظام التصوير Lumo Condensed Light Imaging المطور من أوبو، بالإضافة إلى إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل.

وسيدعم الهاتف كاميرا بيرسكوب تمنح تقريبًا بصريًا حتى 3.5x (ما يعادل عدسة 85 مم)، بينما ستتمكن الكاميرا الرئيسية من تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 120 إطارًا في الثانية مع دعم تقنية Dolby.

من ناحية أخرى، كانت الشركة قد كشفت مؤخرًا أن OnePlus 15 سيأتي بنظام تبريد مطوّر وببطارية ضخمة بسعة 7300 مللي أمبير.

كما سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وسيحصل على شاشة بمعدل تحديث 165 هرتز، ما يجعله أحد أقوى الهواتف المنتظرة هذا العام.

