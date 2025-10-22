تكنولوجيا: OpenAI تكشف عن ChatGPT Atlas كمتصفح ويب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبيّن أن الشائعات كانت صحيحة، إذ أعلنت شركة OpenAI رسميًا عن متصفح الويب الجديد الخاص بها تحت اسم Atlas. وكما هو متوقع، يأتي المتصفح مدمجًا بشكل كامل مع ChatGPT ليضع المساعد الذكي في قلب التجربة، مما يتيح الوصول الفوري إليه دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات أو علامات التبويب.

يعتمد Atlas على نواة Chromium، وهو في الوقت الحالي حصري لمستخدمي macOS. كما يدعم مزامنة البيانات من المتصفحات الأخرى، وأكدت OpenAI نيتها طرح نسخ لاحقة لأنظمة Windows وiOS وAndroid.

يرتكز Atlas على قدرات ChatGPT Search مع إضافة ميزة تصفح الويب وتنفيذ عمليات البحث نيابة عن المستخدم. ويمكنك طرح أسئلة متعلقة بأي موقع تزوره، ليقدّم Atlas إجابات دقيقة وملخصات، بل ويؤدي بعض المهام تلقائيًا.

ويضم المتصفح خاصية الذاكرة التي تتيح له الرجوع إلى المحادثات السابقة في ChatGPT واستكمالها من حيث توقفت، بالإضافة إلى إمكانية استعادة الملفات أو المجموعات التي كانت مفتوحة سابقًا. كما يحتوي على شريط جانبي مدمج يتيح استخدام ChatGPT بسهولة أثناء التصفح.

إلى جانب ذلك، يدمج Atlas وضع “الوكيل الذكي” Agent، الذي يسمح له بتنفيذ المهام بالنيابة عن المستخدم. هذا الوضع سيكون متاحًا حصريًا لمشتركي ChatGPT Plus وPro وBusiness في الوقت الحالي.

أما من ناحية الأمان، فقد أضافت OpenAI تدابير حماية صارمة، مثل منع المتصفح من تحميل الملفات أو تشغيل الإضافات أو الأكواد، وكذلك منعه من الاتصال بأي تطبيقات أخرى على الجهاز.

المصدر