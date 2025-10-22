تكنولوجيا: سامسونج تتعاون مع Gentle Monster وWarby Parker لتطوير نظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج مؤخرًا عن نظارة Galaxy XR الجديدة التي طورتها بالتعاون مع جوجل وكوالكوم، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعمل على تطوير عدة أجهزة قابلة للارتداء بتقنيات XR، من بينها نظارات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفي بيان رسمي، أعلنت الشركة الكورية عن شراكات جديدة تجمعها بكل من جوجل وعلامتي النظارات الشهيرتين Warby Parker وGentle Monster لتطوير نظاراتها القادمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ورغم ذلك، لم تكشف سامسونج بعد عن الاسم الرسمي للنظارات أو موعد إطلاقها، إلا أن تقارير حديثة تشير إلى أن الشركة تخطط لطرحها في عام 2026.

ستعتمد النظارات القادمة على نظام Android XR وستوفر اتصالًا سلسًا مع أجهزة XR الأخرى، لتدخل سامسونج بذلك في منافسة مباشرة مع نظارات Ray-Ban Meta الذكية.

المصدر