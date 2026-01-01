تكنولوجيا: سامسونج تستعد لتجهيز Galaxy A57 بشاشة OLED مرنة لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإحداث تغيير ملحوظ في سلسلة A من خلال تزويد هاتف Galaxy A57 بشاشة OLED مرنة لأول مرة. ووفقًا لتقرير حديث، ستتولى شركة CSOT الصينية تصنيع جزء من هذه الشاشات، لتصبح بذلك أول مورد خارجي يشارك في تزويد سامسونج بشاشات من هذا النوع إلى جانب Samsung Display.

ورغم أن سامسونج لن تعتمد بشكل كامل على CSOT، إلا أن دخول مورد جديد يمثل خطوة لافتة، خاصة وأن Samsung Display ستظل المورّد الأكبر للحصة الأكبر من الشاشات.

ويسمح استخدام لوحة OLED مرنة بتصميم حواف جانبية أنحف وأكثر تجانسًا، على عكس هواتف سلسلة Galaxy A السابقة التي استخدمت شاشات OLED صلبة. ومن جهة أخرى، يشير التقرير نفسه إلى أن CSOT ستزوّد سامسونج أيضًا بشاشات OLED مرنة مخصصة لهاتف Galaxy S26 FE المرتقب.

وللمقارنة، جاء Galaxy A56 السابق بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة، لكنه لم يستفد من مزايا الشاشات المرنة. ومع اعتماد هذا التغيير في A57، يمكن توقع تحسينات ملحوظة في جودة العرض والتصميم العام.

ومن المنتظر أن يُكشف عن Galaxy A57 في فبراير 2026. وتشير التسريبات إلى أنه سيعمل بمعالج Exynos 1680، مع دعم شحن سريع بقدرة 45 واط، بالإضافة إلى منظومة كاميرات خلفية ثلاثية تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX906، وكاميرا واسعة 13 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

