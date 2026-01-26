تكنولوجيا: تحديد موعد إطلاق هاتفي Redmi Turbo 5 وTurbo 5 Max رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Redmi أخيرًا موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة هواتف Turbo 5 في السوق الصينية، كما استعرضت إصدار Turbo 5 Max بلون برتقالي جديد وكشفت بعض تفاصيل التصميم الخاصة بالسلسلة.

وأكدت الشركة عبر منشور على منصة Weibo أن هاتفي Redmi Turbo 5 وTurbo 5 Max سيُكشف عنهما رسميًا في الصين يوم 29 يناير. وإلى جانب الهواتف، ستعلن Redmi أيضًا عن سماعات Buds 8 Pro وجهاز Pad 2 Pro بإصدار Harry Potter Edition خلال الحدث نفسه.

وفيما يتعلق بالتصميم، أوضحت الشركة أن سلسلة Turbo 5 ستعتمد إطارًا معدنيًا مُصنّعًا بتقنية CNC، مع زوايا منحنية ولوحة خلفية من الألياف الزجاجية، بالإضافة إلى فلاش LED مزدوج.

أما إصدار Turbo 5 Max، فسيُطرح بخياري لون هما الأزرق والبرتقالي. كما سيعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9500s، وسيأتي ببطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط.

