تكنولوجيا: تسريب يكشف سعات الذاكرة والتخزين لهاتف Moto G17 مع اقتراب إطلاق G17 Power

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت موتورولا التحضير لإطلاق هاتفها الجديد Moto G17، ليكون الخليفة المنتظر لهاتف Moto G15 الذي أُعلن عنه في ديسمبر 2024 ووصل إلى الأسواق رسميًا في فبراير الماضي. ومع اقتراب مرور عام على إطلاق الجيل السابق، يبدو أن الشركة تستعد لدفع الجيل الجديد إلى الواجهة قريبًا.

وكشفت صفحة أسئلة شائعة على موقع دعم موتورولا في الولايات المتحدة عن وجود هاتف Moto G17 بالفعل قيد التطوير، حيث أكدت دعم الجهاز لبطاقات microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

وفي السياق نفسه، أشارت الصفحة إلى أن الشركة تعمل أيضًا على إصدار Moto G17 Power، على غرار ما فعلته سابقًا بإطلاق Moto G15 وG15 Power في الوقت نفسه.

وفي تطور آخر، أظهرت قوائم بيع لدى بعض المتاجر في إيطاليا معلومات إضافية حول الهاتف الجديد. ووفقًا لهذه القوائم، سيتوفر Moto G17 بلونين هما الأزرق الفاتح والأزرق الداكن، مع نسخة واحدة على الأقل تأتي بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

ورغم ظهور الهاتف حاليًا بحالة “غير متوفر في المخزون” دون تحديد موعد رسمي للإطلاق، تشير التوقعات إلى أن الإعلان قد يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة إذا تم الاعتماد على نفس الجدول الزمني الذي اتبعته موتورولا مع الجيل السابق.

المصدر