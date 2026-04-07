تكنولوجيا: تسريب جديد: آيفون القابل للطي قد يصل في وقت أبكر من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى إمكانية طرح هاتف iPhone Fold في وقت أبكر من المتوقع، بدلًا من تأجيل توفره بعد الإعلان الرسمي.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن أبل ستكشف عن الهاتف القابل للطي خلال خريف هذا العام إلى جانب iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلا أن توفره في الأسواق قد يتأخر عدة أسابيع، بينما ذهب مصدر آخر إلى احتمال إطلاقه في ديسمبر.

لكن هناك معلومات أحدث تفيد بأن أبل تسعى لمزامنة وصول iPhone Fold مع طرازي Pro بشكل كامل. ووفقًا لأحد المسربين على منصة Weibo، بدأت شركة Foxconn الشريكة في التصنيع مرحلة الإنتاج التجريبي للهاتف في الصين.

ويشير ذلك إلى أن الهاتف يسير على الطريق الصحيح لدخول مرحلة الإنتاج الضخم خلال شهر يوليو، بالتزامن مع iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، في حال سارت مرحلة الاختبار دون مشاكل.

وفي حال تحقق ذلك، فقد يصل iPhone Fold إلى الأسواق في نفس توقيت إطلاق بقية السلسلة بدلًا من تأجيله.

