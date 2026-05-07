تكنولوجيا: تسريب تفاصيل هاتف شاومي جديد بشاشة 7 بوصة وبطارية بسعة 10000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب حديث عن تفاصيل مثيرة لهاتف قادم بشاشة كبيرة من شركة شاومي ورغم عدم ذكر الاسم الدقيق للجهاز حتى الآن إلا أن التسريبات تشير إلى أنه قد يكون هاتف ريدمي K100 برو ماكس الذي يأتي كخليفة لإصدار K90 برو ماكس الذي تم إطلاقه في العام الماضي وسيكون أبرز ما يميز هذا الجهاز المرتقب هو شاشته الضخمة التي يبلغ مقاسها 7 بوصة وتعمل بدقة عرض 2K لتكون بذلك أكبر من شاشة هاتف شاومي 17 ألترا الرائد التي يبلغ مقاسها 6.9 بوصة مما يقدم تجربة بصرية استثنائية لمحبي الشاشات الكبيرة

و أشار المسرب إلى أن هذا الهاتف سيركز بشكل كبير على تقديم أداء جبار حيث سيعمل بواسطة معالج متطور بدقة تصنيع 3 نانومتر ورغم عدم تحديد اسمه الدقيق إلا أنه سيحتاج بالتأكيد إلى سعة ضخمة من أي ذاكرة عشوائية حديثة لضمان التعامل مع هذه الإمكانيات القوية بسلاسة وإلى جانب ذلك يزعم التسريب أن الجهاز سيحتوي على بطارية عملاقة تتجاوز سعتها 10000 مللي أمبير في الساعة لضمان استخدام مكثف لفترات طويلة كما تشمل المواصفات المسربة الأخرى إطارا معدنيا متينا ومستشعرا لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 أو IP69

وإذا كان هذا الهاتف المسرب هو بالفعل هاتف ريدمي K100 برو ماكس فإنه سيقدم ترقيات ملحوظة جدا مقارنة بسلفه ريدمي K90 برو ماكس الذي كان يتميز بشاشة مقاس 6.9 بوصة وبطارية بسعة 7560 مللي أمبير ومعالج سنابدراجون 8 إيليت الجيل 5 ووفقا للتسريبات من المتوقع إطلاق هذا الهاتف الجديد في أواخر العام الحالي وبما أن جميع هذه المعلومات تعتمد في الأساس على تسريبات غير رسمية فمن الأفضل التعامل معها بحذر حتى يتم الإعلان الرسمي وفي سياق منفصل كشف تسريب آخر عن صور عالية الدقة لسلسلة هواتف شاومي 17T قبل إطلاقها العالمي المشاع قريبا