تكنولوجيا: أبل تعتمد شاشات LTPO+ المتطورة لهواتف آيفون 18 برو بمزايا استثنائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أبل في وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد لوحات شاشات AMOLED من نوع LTPO+ المحسنة والمخصصة لهاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس القادمين حيث كشف تقرير جديد أن شركتي سامسونج ديسبلاي وLG ديسبلاي ستتوليان مهمة الإنتاج الضخم لهذه الشاشات المتطورة بينما تم استبعاد شركة BOE من تزويد هذه الطرازات المتميزة لعدم قدرتها حالياً على مواكبة معايير الجودة ومعدلات الإنتاج المطلوبة لهذا النوع المتطور من الشاشات ومن المتوقع أن تنتهي عملية الاعتماد الرسمية قبل نهاية شهر مايو الجاري لتبدأ المصانع في العمل بكامل طاقتها لضمان توفر الأجهزة في موعدها المعتاد دون أي تأخير في سلاسل الإمداد.

وتوفر تقنية LTPO+ الجديدة ميزتين رئيسيتين للمستخدمين حيث تتميز هذه اللوحات بكفاءة أعلى بكثير في استهلاك الطاقة مما يساهم في إطالة عمر بطارية هواتف الآيفون من الجيل القادم بشكل ملحوظ لتقليل الحاجة للشحن المتكرر كما أنها أقل عرضة لمشكلة احتراق الشاشة أو بقاء أثر الصور على اللوحة حتى بعد الاستخدام الطويل والمكثف مما يضمن استدامة جودة العرض لسنوات إضافية وبالإضافة إلى ذلك تتيح هذه التقنية توزيع الإضاءة بشكل متساو وإنتاج ألوان أكثر دقة وعمقاً ولضمان معالجة هذه البيانات البصرية المعقدة والحفاظ على سلاسة واجهة النظام سيحتاج الهاتف بالتأكيد إلى سعة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية قوية لضمان استقرار الأداء ومنع أي تعليق أثناء التنقل بين التطبيقات.

ورغم أن شركة BOE كانت قد نجحت في تزويد شاشات لهاتف آيفون 17 برو الذي يباع حالياً بحوالي 1124 دولاراً إلا أن التحديات التقنية في الجيل 18 جعلت أبل تعتمد على شركائها التقليديين لضمان أفضل تجربة ممكنة للمستخدم المحترف ومن المنتظر أن يتم الكشف رسمياً عن سلسلة هواتف آيفون 18 كاملة في شهر سبتمبر القادم لتكون هذه الشاشات الجديدة هي حجر الزاوية في الترويج للطرازات الاحترافية التي تسعى أبل من خلالها إلى تعزيز مكانتها القيادية في سوق الهواتف الرائدة عبر تقديم ابتكارات تقنية حقيقية تلمس تجربة الاستخدام اليومية بشكل مباشر وفعال وتوفر راحة بصرية أكبر للمستخدمين.