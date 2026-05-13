تكنولوجيا: عودة حواسيب جوجل المحمولة تحت العلامة التجارية Googlebooks خلال الخريف القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات أخيرة عن عودة العلامة التجارية لحواسيب جوجل المحمولة حيث قررت الشركة تبني اسم Googlebook بدلا من بيكسل بوك أو بيكسل لابتوب وتأكد إطلاق أجهزة جديدة بالتعاون مع شركات مصنعة كبرى مثل أسوس ولينوفو بحلول شهر سبتمبر من عام 2026 كأقرب تقدير وتستضيف جوجل حدثها المخصص لنظام أندرويد خلال ساعات قليلة وتحديدا عند الساعة 10 بتوقيت المحيط الهادئ ورغم ذلك كشفت بعض المصادر عن طريق الخطأ عن أحد الإعلانات الرئيسية للشركة قبل الموعد المحدد بفترة قصيرة

ووفقا لتقارير مطوري XDA وموقع PC Guia تستعد الشركة للعودة بقوة نحو سوق الحواسيب المحمولة بأول إصدار لها منذ ما يقرب من 7 سنوات ولكن هذا الحاسوب الجديد لن يحيي العلامة التجارية بيكسل بوك ولن يحمل اسم بيكسل لابتوب بل كشفت التسريبات أن الجهاز سينطلق تحت اسم جوجل Googlebook ويبدو أن هذا الجهاز سيكون واحدا من عدة أجهزة Googlebook أخرى وبناء على التسريبات وافقت شركات رائدة مثل إيسر وأسوس وديل و HP ولينوفو على الدخول بشراكة استراتيجية لإنتاج هذه الأجهزة

ورغم الإعلان عن هذه الشراكات المتعددة خلال شهر مايو فلن تصل أجهزة جوجل بوك الأولى للأسواق قبل أواخر شهر سبتمبر كأقرب تقدير وتبقى المواصفات التقنية مجهولة حتى هذه اللحظة ولكن من المؤكد أن الأجهزة ستحتاج سعة جيدة من أي ذاكرة عشوائية لضمان عملها بسلاسة تامة وتشير الشائعات لظهور شريط جوجل المضيء مع إمكانية بث تطبيقات الهواتف مباشرة ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الميزة مرتبطة حصريا بأجهزة بيكسل مثل بيكسل 10 برو أو بيكسل 10 برو فولد الذي يباع بمبلغ 1799 دولارا