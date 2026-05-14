انت الان تتابع خبر زين العراق تعزز شبكتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 2026 – في إطار استراتيجيتها للارتقاء بالتجربة الرقمية لمشتركيها، تواصل شركة زين العراق، الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توسيع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في عملياتها التشغيلية، بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية. ومن خلال توظيف البيانات الذكية لتعزيز جودة الشبكة وتحسين أدائها في مختلف أنحاء البلاد، تواصل زين العراق تعزيز مساهمتها في دفع مسار التحول الرقمي في قطاع الاتصالات في العراق، وترسّخ مكانتها كإحدى أوائل شركات الاتصالات في العراق التي تعتمد قدرات متقدمة لذكاء الشبكة المدعوم بالذكاء الاصطناعي بهذا المستوى.يركّز هذا التوجّه بشكل أساسي على تعزيز استقرار الشبكة وسرعات الإنترنت وتحسين التغطية لجميع المشتركين، بما يدعم قدرات زين العراق المتقدمة والجاهزة للجيل الخامس .5Gوفي هذا السياق، أدخلت زين العراق تقنيات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للشركة التنبؤ بالطلب المتزايد على الشبكة واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على أعلى مستويات الأداء، حتى في أوقات الذروة، بما يوفر تجربة اتصال سلسة وموثوقة وعالية السرعة للأفراد والشركات.

وتعمل زين العراق على تسريع وتيرة تحولها نحو شبكة تعتمد على التشغيل الذاتي من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف عملياتها، بما يمكّن الشبكة من التنبؤ واتخاذ القرار والتنفيذ بشكل مستقل وبصورة آنية. ومن خلال توظيف تحليلات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة، تعمل زين على تعزيز تجربة المشتركين، والتنبؤ باحتمالية انخفاض الجودة ومعالجتها قبل حدوثها، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ. ويعزز هذا التطور مكانة زين في طليعة الابتكار الرقمي، من خلال تقديم شبكات أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على المعالجة الذاتية، بما يلبي المتطلبات المتزايدة والجاهزية لتقنيات الجيل الخامس وخدمات الأعمال والأنظمة الرقمية المتقدمة. ويشكّل هذا التحول جزءًا من استراتيجية زين العراق الأوسع لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الشبكة والعمليات التشغيلية، بالتوازي مع تعزيز أمن البيانات وحوكمة التحليلات ضمن إطار الشركة الأوسع للأمن السيبراني.

وذكر الرئيس التنفيذي لزين العراق ايمري غوركان "في زين، لا يقتصر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتنبؤية في عملياتنا على مواكبة التطور التكنولوجي فحسب، بل يعكس التزامنا بتقديم أعلى معايير الخدمة لمشتركينا. ومن خلال ترسيخ الذكاء الاصطناعي في الشبكة، نعمل على بناء بيئة أكثر استقلالية تعتمد على التشغيل الذاتي، بما يعزز الأداء، ويرسّخ الموثوقية، ويُمكّننا من استباق احتياجات المشتركين. وتمكّننا هذه التحولات من ترسيخ مكانة زين في طليعة الابتكار الرقمي، ودعم الطموح والمتطلبات المتنامية للسوق العراقي."

وفي الوقت ذاته، اعتمدت الشركة نظاماً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يركّز على تحسين تجربة المشتركين، من خلال تحليل أنماط الاستخدام وفهم احتياجاتهم بشكل أدق، ما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة وكفاءة للمشتركين في جميع أنحاء العراق.

وتؤكد زين العراق التزامها بمواصلة توسيع نشر هذه القدرات الذكية في مختلف مناطق البلاد خلال عام 2026. ومن خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في خدماتها وعمليات شبكتها اليومية، تعزز زين العراق مكانتها كمزوّد لإحدى أكثر شبكات الاتصالات الرقمية تطوراً وموثوقية في العراق.

