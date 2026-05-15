انت الان تتابع خبر القاضي زيدان: نأمل أن تنجح هذه الحكومة في النهوض بواقع الدولة العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القاضي زيدان في بيان ورد لـ الخليج 365، "يسرّنا أن نتقدّم إلى الشعب العراقي بجميع مكوّناته، وإلى القوى السياسية كافة، بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة إكمال الاستحقاقات الدستورية التي أفرزتها الممارسة الديمقراطية في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 وتشكيل حكومةٍ بلونٍ جديدٍ مختلفٍ عن سابقاتها".

وأضاف "نأمل أن تنجح هذه الحكومة في النهوض بواقع الدولة العراقية، وتحقيق تطلعات أبناء شعبه العظيم، وإيصاله إلى المستوى الذي يحظى بقبول ورضا المرجعية الدينية العليا، المعبرة عن إرادة ورغبات العراقيين، المحبّين والمخلصين لوطنهم، ذلك الوطن الذي يبقى الخيمة الآمنة الجامعة لنا جميعا".

