مصدر يكشف مضمون رسالة أميركية الى العراق

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت قناة الحرة الأميركية عن المصدر قوله ان "الولايات المتحدة وضعت فيتو على مشاركة ستة فصائل مسلحة، تمتلك أجنحة سياسية، في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفيتو الأميركي وصل عبر رسالة وصلت لمجموعة من قادة الإطار التنسيقي"، من دون أن يكشف عن أسماء هذه الفصائل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ الحرة في تعليق على سؤال بشأن رؤية واشنطن لشكل الحكومة المقبلة، إن "الولايات المتحدة راقبت عن كثب عملية تشكيل الحكومة العراقية"، مشددا أنه "يجب أن لا يكون للفصائل المسلحة أي دور في مؤسسات الدولة".

وبرز غياب واضح للفصائل عن المشهد، رغم امتلاك القوى القريبة منها نحو 80 مقعداً في البرلمان.

وشدد الزيدي، بعد تصويت الثقة، "على المضي نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز هيبة الدولة".

