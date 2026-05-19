تكنولوجيا: هجوم وانتقادات ضد رئيس جوجل السابق بعد تصريحاته المثيرة عن الذكاء الاصطناعي في جامعة أريزونا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واجه إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، موجة من صيحات الاستهجان خلال حفل تخرج جامعة أريزونا، بعدما تحدث عن الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف.

وخلال مراسم التخرج الـ162 للجامعة، التي أُقيمت داخل ملعب Casino Del Sol بحضور آلاف الطلاب، بدأت ردود الفعل الغاضبة فور اقتراب شميدت من الحديث عن الذكاء الاصطناعي، بينما ازدادت حدة الاستهجان كلما كرر مصطلحات مثل “AI” و”الذكاء الاصطناعي”.

وحاول شميدت في بداية كلمته استعراض كيف ساهمت الابتكارات التقنية عبر السنوات في بناء ما وصفه بـ”كاتدرائية المعرفة”، قبل أن ينتقل للحديث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره المستقبلي.

كما أشار إلى اختيار مجلة Time لشخصية عام 2025، قائلًا إن الاختيار وقع على “مهندسي الذكاء الاصطناعي”، وهو ما أثار غضب جزء كبير من الحضور الذين يخشون تأثير التقنية على مستقبلهم المهني.

ومع تصاعد صيحات الاستهجان، توقف شميدت للحظات قبل أن يعلق مباشرة على مخاوف الطلاب، مؤكدًا أنه يتفهم قلق جيلهم من فقدان الوظائف وتغير سوق العمل والأزمات السياسية والمناخية.

وأضاف أن هذه المخاوف “منطقية”، معتبرًا أن خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تضخيمها، قبل أن يحاول تغيير مسار الحديث بالتأكيد على أن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير العالم، بل ما إذا كان الجيل الجديد سيشارك في تشكيله.

وفي جزء آخر من كلمته، شدد شميدت على أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على جميع المجالات تقريبًا، بغض النظر عن التخصص أو المسار المهني الذي يختاره الطلاب.

ورغم محاولاته طمأنة الحضور، أوضحت ردود الفعل داخل القاعة حجم القلق المتزايد بين الشباب من احتمال اختفاء الوظائف المبتدئة في عدة قطاعات بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي.

