تكنولوجيا: تأكيد خطط الإصدار العالمي لهاتف الألعاب الجديد RedMagic 11S Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت RedMagic للتو هاتفها الجديد RedMagic 11S Pro داخل الصين وأكدت الشركة خطط إصدارها العالمي حيث سيتوفر معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version دوليا إلى جانب التبريد بالمعدن السائل ومروحة تعمل بسرعة 24000 RPM وقدمت شركة نوبيا الهاتف يوم أمس مزودا بشريحة شركة كوالكوم المتطورة مع الحفاظ على برودة المكونات الداخلية بفضل مروحة نشطة تعمل بأقصى سرعة تحت الحمل الكامل

وتبيع شركة نوبيا بالوقت الحالي هاتف RedMagic 11S Pro داخل الصين فقط حيث يبدأ سعره من 5499 يوانا صينيا وهو ما يعادل حوالي 808 دولارات ولكن من المقرر أن يحصل الجهاز على إطلاق عالمي تماما مثل هواتف RedMagic 11 Air و RedMagic 11 Pro السابقة وتدعي الشركة حاليا أنها ستعلن عن الهاتف عالميا يوم 27 مايو بتمام الساعة 12 بتوقيت UTC ومن خلال الإصدارات السابقة فمن غير المرجح أن يكون هذا اليوم هو موعد بدء البيع الفعلي وبنظرة على شروط وأحكام سحب الجوائز نجد تفاصيل إضافية حيث تستمر لعبة الإطلاق حتى 3 يونيو بينما يستمر السحب حتى 9 يونيو وسيتم إخطار الفائزين يوم 12 يونيو مما يشير لفتح الطلبات المسبقة أوائل يونيو قبل المبيعات العامة

وسيتوفر هاتف RedMagic 11S Pro عالميا بنفس المروحة التي تعمل بسرعة 24000 RPM مثل نظيره الصيني وبالمثل يعود معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version وهو نفس معالج SoC المخصص لهواتف سامسونج والذي يعمل به هاتف Galaxy S26 Ultra الذي يباع حاليا بمبلغ 1049.99 دولارا ورغم وجود شاشة AMOLED الرائعة التي توفر معدل تحديث يبلغ 144 هرتز إلا أن شركة نوبيا تقيد الإصدار العالمي ببطارية تبلغ سعتها 7500 mAh مع شحن سلكي بقدرة 80 W فقط لتلبية معايير السلامة الدولية