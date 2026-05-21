تكنولوجيا: هاتف شاومي الرائد الجديد يظهر نتائج قياسية قوية ويتفوق على هاتف Xiaomi 17 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Xiaomi 17 Max المنتظر عبر منصة Geekbench قبل إطلاقه الرسمي داخل الصين وتشير التسريبات إلى تزويده بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور مقترنا بسعة تبلغ 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية وتضع الدرجات المبكرة هذا الهاتف أعلى بقليل من المتوسط الحالي للمعالج المذكور لتقديم أداء مستقر بنسبة 100% ويعتبر هذا الجهاز الهاتف الرائد القادم من شاومي حيث يقدم نظرة مبكرة على أدائه القوي الذي يلبي كافة التطلعات بأبعاد متناسقة تبلغ 160×75 مليمتر

ووفقا لأحد المسربين يحمل هاتف Xiaomi 17 Max رقم الطراز 2605EPN8EC وتم إدراج الهاتف عبر منصة Geekbench مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور وسعة 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية وتكشف القائمة أيضا أن الهاتف يعمل بنظام التشغيل Android 16 وحقق الهاتف 3750 نقطة باختبارات النواة الواحدة و 11674 نقطة باختبارات CPU متعددة النوى ليتفوق على الإصدارات السابقة بكل جدارة

وفي اختباراتنا حقق هاتف Xiaomi 17 Ultra درجات تبلغ 3722 و 11411 نقطة على التوالي مما يضع هاتف Xiaomi 17 Max بالمقدمة بفارق طفيف ومن الجدير بالذكر أن درجات الهاتف الجديد تتجاوز أيضا المتوسط الحالي للهواتف التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 والتي تستقر عند 3651 نقطة باختبار النواة الواحدة و 11188 نقطة باختبار النوى المتعددة مما يؤكد كفاءة التصميم الداخلي وقدرته على معالجة أثقل المهام بسلاسة تامة

وقبل الإطلاق المقرر اليوم الموافق 21 مايو داخل الصين كشفت شاومي عن عدة تفاصيل رئيسية حول الجهاز حيث يتميز هاتف Xiaomi 17 Max بكاميرا رئيسية بدقة 200 MP بينما تستخدم بقية السلسلة مستشعرا أساسيا بدقة 50 MP ويحتوي أيضا على أكبر بطارية ضمن التشكيلة بسعة ضخمة تبلغ 8000 mAh وسيطابق الهاتف شاشات طرز السلسلة الأخرى بحجم شاشة يبلغ 6.9 بوصة وفي أخبار أخرى أكدت الشركة الإطلاق العالمي لسلسلة هواتف Xiaomi 17T الجديدة قريبا