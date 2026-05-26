تكنولوجيا: إطلاق هاتف Oppo Reno16 Pro بكاميرا بدقة 200 MP وثلاث كاميرات بدقة 50 MP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أوبو رسميا عن هاتفها الجديد Reno16 Pro داخل الصين اليوم ليقدم قيمة ممتازة مقابل السعر ويأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وثلاث كاميرات بدقة 50 MP وشريحة Dimensity 9500s السريعة من شركة ميديا تيك ويتميز الهاتف بتصميم عصري مع هيكل حاصل على شهادة IP69K لمقاومة الماء بارتفاع يبلغ 7.7 مليمتر ووزن يبلغ 205 جرامات وهو تصميم ليس سميكا أو ثقيلا بشكل ملحوظ لضمان أداء مستقر بنسبة 100% طوال اليوم وتلبية تطلعات كافة المستخدمين الباحثين عن التميز

ويمكن شحن البطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 7000 mAh إما عبر منفذ USB C بقدرة تصل إلى 80 W أو لاسلكيا بقدرة 50 W ويعتبر المعالج هو الترقية الأكثر أهمية حيث تستبدل أوبو المعالج السابق بمعالج Dimensity 9500s القوي والذي من شأنه أن يقرب الهاتف من أداء الأجهزة الرائدة تماما ورغم كل هذه الإمكانيات والمواصفات العالية لن يستهلك النظام مساحة كبيرة من الذاكرة العشوائية المدمجة مما يضمن تشغيل الألعاب الثقيلة والتطبيقات المختلفة بكل سلاسة ويسر ودون أي تباطؤ

وقامت أوبو بتثبيت كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f 1.8 وتأتي مصحوبة بثلاث كاميرات بدقة 50 MP وهي كاميرا ذات زاوية عريضة للغاية بفتحة عدسة f 2.0 وكاميرا مقربة بفتحة عدسة f 2.8 مع تقريب بصري يبلغ 3.3x بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 MP بفتحة عدسة f 2.0 وتعتبر بقية الميزات مبهرة أيضا حيث يقدم الهاتف شاشة LTPO AMOLED يبلغ مقاسها 6.78 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 Hz وذروة سطوع لتقنية HDR تصل إلى 3600 شمعة لمنع الوميض المرئي بأبعاد متناسقة تبلغ 162×74 مليمتر تقريبا

وتم دمج مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة ويوجد زر إجراءات قابل للبرمجة على الجانب الأيسر ويدعم الهاتف تقنيات Wi Fi 7 و Bluetooth 5.4 وتشغيل شريحتين ويتوفر هاتف Reno16 Pro داخل الصين بسعر يبلغ 4499 يوانا صينيا وهو ما يعادل 662 دولارا لطراز 256 جيجابايت بسعة تبلغ 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية بينما يكلف الطراز الأعلى بسعة تبلغ 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت حوالي 5299 يوانا صينيا وهو ما يعادل 779 دولارا ولم تؤكد الشركة تفاصيل الإطلاق الدولي بعد