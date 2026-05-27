تكنولوجيا: شاومي تطلق شاشة ألعاب جديدة بمعدل تحديث 240 Hz عالميا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي شاشة ألعاب جديدة من شاومي إلى أوروبا والأسواق العالمية الأخرى ويهدف هذا الطراز إلى توفير تجربة ألعاب سلسة وتعلن شاومي أيضا عن ميزات ألعاب متنوعة من المفترض أن تكون مفيدة بشكل خاص بالعناوين التنافسية وتأتي شاشة G25i 2026 إلى أوروبا وهذا لا يؤكده فقط الإدراج عبر موقع الشركة العالمي ولكن الإصدار الأوروبي من الشاشة مدرج بالفعل من قبل موزع واحد على الأقل وبائع تجزئة فنلندي لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

وهناك تم إدراج الشاشة بسعر يبلغ 180 يورو ورغم ذلك يجب التعامل مع هذا السعر بحذر بالوقت الحالي حيث إن الشاشة ليست متاحة بعد من خلال تجار التجزئة المحليين وتعلن شاومي أيضا عن الشاشة كخيار مناسب للرياضات الإلكترونية وهو ما يشير بطبيعة الحال بالدرجة الأولى إلى معدل التحديث الأعلى ووقت الاستجابة المنخفض وتم إدراج معدل التحديث الأصلي عند 240 Hz ووقت استجابة GtG عند 1 مللي ثانية مع دعم تقنية FreeSync Premium لتلبية تطلعات اللاعبين المحترفين دون استهلاك مساحة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة

وتتميز اللوحة من نوع Fast IPS بمقاس يبلغ 24.5 بوصة بينما تم إدراج دقة العرض عند 1920×1080 بكسل وهو ما لم يعد معيارا بالضرورة حيث تتوفر الآن شاشات بدقة أعلى وسرعة مماثلة بأسعار سائدة للغاية وتأتي شاشة G25i 2026 من شركة شاومي مجهزة بشكل عملي مع منفذ واحد من نوع HDMI 2.0 ومنفذ واحد من نوع DisplayPort 1.4 ومخرج الصوت الإلزامي لتقديم تجربة مرئية مذهلة للجميع

ولا تقتصر مجموعة الميزات المحدودة على المنافذ حيث تغيب أيضا خيارات التعديل المريحة ويتوفر فقط تعديل الإمالة وليس تعديل الدوران أو الارتفاع وتم إدراج نسبة التباين النموذجية عند 1000 إلى 1 بينما تم تحديد السطوع النموذجي عند 400 شمعة ويمكن عرض مؤشر تصويب ويقال أيضا أن هناك نوعا من ميزة الرؤية الليلية ونشتبه بتطبيق نوع من التدرج الحاد أو منحنى الألوان لتوفير تجربة بصرية محسنة تناسب مختلف ظروف الإضاءة

