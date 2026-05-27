تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا جديدا مخصصا للألعاب بحجم 15 بوصة عالميا بسعة 48 جيجابايت من نوع VRAM وشاشة OLED بسطوع 1100 شمعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو أخيرا حاسوبها المحمول المخصص للألعاب بحجم 15 بوصة والمدعوم بمعالجات Strix Halo من شركة AMD ويباع جهاز Legion 7a 15ASH11 دوليا ويجمع بين رسوميات Radeon 8060S مع شاشة OLED بمعدل تحديث يبلغ 165 Hz وبطارية تبلغ قدرتها 84 Wh وفتحات M 2 مزدوجة ويمكن تكوين الحاسوب المحمول بسعة تصل إلى 48 جيجابايت من نوع VRAM أيضا بفضل متغيرات سعة 64 جيجابايت الاختيارية ذاكرة عشوائية لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

وقد قمنا للتو بمراجعة جهاز Legion 7a بشاشة يبلغ مقاسها 16 بوصة والذي يباع حاليا بمبلغ 2969 دولارا ويعتبر حاسوب Legion 7 16 AGP11 أصغر وأخف وزنا من الإصدار الأقدم Legion 7 16IAX10 ويجمع بين معالجات Ryzen AI 400 من شركة AMD مع رسوميات سلسلة GeForce RTX 50 من شركة إنفيديا والآن ذهبت لينوفو إلى حجم أصغر مع إطلاق جهاز Legion 7a 15ASH11 عبر شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وتم تقديم الجهاز خلال مؤتمر MWC ثم ظهر بوقت سابق من هذا الشهر عبر العديد من المواقع الإقليمية لشركة لينوفو دون استهلاك مساحة ذاكرة عشوائية مدمجة لتلبية تطلعات كافة المستخدمين

ورغم أن الحاسوب المحمول لا يزال غير متوفر داخل أوروبا وأمريكا الشمالية إلا أنه يمكن شراؤه الآن في دول مثل أستراليا وهونج كونج وماليزيا وسنغافورة وتايلاند و يبدأ سعر الحاسوب المحمول الذي يبلغ مقاسه 15.3 بوصة من 4199 دولارا أستراليا أو ما يعادل 3013 دولارا أمريكيا في أستراليا و 25601 دولار هونج كونج أو ما يعادل 3268 دولارا أمريكيا في هونج كونج و 9889 رنجت ماليزي أو ما يعادل 2502 دولار أمريكي في ماليزيا و 3462 دولارا سنغافوريا أو ما يعادل 2711 دولارا أمريكيا في سنغافورة و 81593 بات تايلاندي أو ما يعادل 2514 دولارا أمريكيا في تايلاند وحاليا تقدم شركة لينوفو جهاز Legion 7a 15ASH11 مع الاختيار بين معالجات Ryzen AI Max 388 ومعالجات Ryzen AI Max 392 بأبعاد متناسقة تبلغ 345×244 مليمتر تقريبا

ورغم أن كلاهما يتميز برسوميات Radeon 8060S إلا أن الأخير يحتوي على نوى لوحدة CPU أكثر بنسبة 50% وخيوط معالجة لوحدة CPU أكثر بنسبة 50% عند 12 و 24 على التوالي وتميز لينوفو بين المعالجين بسعة تبلغ 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية لمعالج Ryzen AI Max 388 وسعة تبلغ 64 جيجابايت ذاكرة عشوائية لمعالج Ryzen AI Max 392 ونتيجة لذلك يمكن لجهاز Legion 7a 15ASH11 فقط تعيين ما يصل إلى 48 جيجابايت من سعة VRAM لوحدة iGPU من نوع Radeon 8060S عند تكوينه بمعالج Ryzen AI Max 392 وعلى النقيض من ذلك تزود لينوفو جميع الطرز بمساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت وفتحة M 2 2242 احتياطية وبطارية تبلغ قدرتها 84 Wh تدعم الشحن بقدرة 180 W عبر منفذ USB Type C وبالمثل تتميز جميع متغيرات جهاز Legion 7a 15ASH11 بنفس شاشة OLED التي توفر دقة عرض تبلغ 1600p مع معدل تحديث يبلغ 165 Hz وتغطية لمساحة ألوان DCI P3 بنسبة 100% وذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في وضع SDR والتي ترتفع إلى 1100 شمعة عند عرض محتوى HDR ولا تزال أسعار الأسواق الأخرى غير معروفة حتى الآن لتوفير خيارات ممتازة تناسب مختلف الميزانيات وتلبي تطلعات محبي الألعاب الإلكترونية بمختلف أنحاء العالم