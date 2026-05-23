تكنولوجيا: آيسر تُحدّث حواسيب الألعاب Predator Helios Neo بمعالجات ووحدات رسومية من الجيل الأحدث لتقديم أداء بمستوى الحواسيب المكتبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة آيسر عن تحديث سلسلة حواسيب الألعاب Predator Helios Neo، والمزوّدة بأحدث معالجات Intel Core Ultra 200HX Plus ووحدات معالجة رسومية تصل إلى NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 للحواسيب المحمولة، لتقديم مستويات أداء متقدمة لعشّاق الألعاب عبر مجموعة متنوعة من التصاميم وخيارات العرض.

تمكّن معالجات Intel Core Ultra 200HX Plus الجديدة جيلاً جديداً من حواسيب الألعاب، مع تحسينات ملحوظة في الأداء مقارنة بالجيل السابق. وقد صُممت هذه الأجهزة لتقديم استجابة فائقة السرعة، ومعدلات إطارات ثابتة (FPS)، وضبط ذكي للأداء، وعمر بطارية يتيح للمستخدمين البقاء في قلب التجربة عبر مجموعة واسعة من الألعاب والتطبيقات.

وبالاعتماد على معمارية NVIDIA Blackwell، توفر وحدات NVIDIA GeForce RTX 50 Series للحواسيب المحمولة قدرات تُحدث نقلة نوعية لكل من اللاعبين وصنّاع المحتوى. وبفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تتيح هذه السلسلة تجارب جديدة ومستوى متقدماً من جودة الرسوميات، مع تعزيز الأداء باستخدام تقنية NVIDIA DLSS 4.5 لتوليد الصور بسرعات غير مسبوقة.

Predator Helios Neo 16S AI

يُعد Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I71) الخيار النحيف ضمن السلسلة، وقد صُمم لتوفير سهولة التنقل للاعبين. يأتي الجهاز بهيكل بسمك يبدأ من أقل من 18.9 مم، ويعمل بمعالج يصل إلى Intel Core Ultra 9 290HX Plus ، مع وحدة رسوميات تصل إلى NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 للحواسيب المحمولة.

تتميز الشاشة OLED HDR بمعدل تحديث 240 هرتز ودقة WQXGA وزمن استجابة 1 مللي ثانية، ما يضمن تجربة بصرية سلسة واستجابة فورية، مع دقة ألوان معتمدة من Calman وتغطية 100% من نطاق DCI-P3.

ولتعزيز كفاءة التبريد، تم تزويد الجهاز بمروحة Predator AeroBlade ثلاثية الأبعاد من الجيل الخامس وشحم حراري معدني سائل.

Predator Helios Neo 16 AI

يوفر Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-I71) أداءً بمستوى الحواسيب المكتبية ضمن تصميم بقياس 16 بوصة، مع دعم متقدم لميزات الذكاء الاصطناعي. ويعمل الجهاز بمعالج يصل إلى Intel Core Ultra 9 290HX Plus ، مع وحدة رسوميات تصل إلى NVIDIA® GeForce RTX™ 5080.

ويتميز بشاشة OLED HDR بزمن استجابة 1 مللي ثانية ودقة WQXGA، مع دقة ألوان معتمدة من Calman وتغطية 100% من نطاق DCI-P3، ما يوفر تجربة بصرية نابضة بالحياة وتفاصيل فائقة الوضوح.

ويعتمد الجهاز على نظام تبريد متطور يشمل مروحة AeroBlade ثلاثية الأبعاد من الجيل الخامس، وشحماً معدنياً سائلاً، وأنابيب حرارية متجهة.

أما من ناحية الاتصال، فيوفر Intel Killer Ethernet E3100 أداء شبكة سريعاً ومستقراً مع أولوية ذكية لحركة البيانات – مثالي للعب والبث المباشر، بينما يتيح Thunderbolt 4 نقل بيانات فائق السرعة.

Predator Helios Neo 18 AI

يُعد Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-I71) الطراز الأكبر بقياس 18 بوصة، ويعمل بمعالج يصل إلى Intel Core Ultra 9 290HX Plus ، مع وحدة رسوميات تصل إلى NVIDIA® GeForce RTX™ 5080.

تقدّم الشاشة بدقة WQXGA ومعدل تحديث 240 هرتز وتغطية لونية 100% من نطاق DCI-P3 تجربة عرض متميزة، إلى جانب طبقة Ambient Contrast Ratio (ACR) التي تقلل الانعكاسات وتعزز التباين، ما يضمن وضوحاً عالياً حتى في البيئات الساطعة.

وللحفاظ على الأداء العالي، تم تزويد الجهاز بمروحة AeroBlade ثلاثية الأبعاد من الجيل الخامس، وشحم حراري معدني سائل، وأنابيب حرارية متجهة.

ميزات الذكاء الاصطناعي

تقدم أجهزة Predator Helios Neo الثلاثة الجديدة مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. فإلى جانب التحكم الفوري في أوضاع الأداء وسرعات المراوح، يتيح تطبيق PredatorSense للاعبين تخصيص أجهزتهم عبر لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية RGB رباعية المناطق وشعار مضيء على غطاء الحاسوب.

ولتعزيز تجربة اللعب التعاوني والبث المباشر، تستخدم تقنيتا Acer PurifiedVoice وPurifiedView الذكاء الاصطناعي لتقليل الضوضاء الخلفية وتحسين جودة الفيديو. كما يضم مركز الأدوات الذكية Acer Intelligence Space أدوات مثل:Game Assistant لدعم التصويب في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول، وProCam لالتقاط لحظات اللعب المهمة تلقائياً.

قد تختلف المواصفات الدقيقة والأسعار وتواريخ التوفر حسب المنطقة.

للمزيد من المعلومات حول التوفر والمواصفات والأسعار في الأسواق المختلفة، يُرجى التواصل مع أقرب مكتب لشركة آيسرعبر الموقع: www.acer.com

تختلف ميزات وتوافر منصة Acer Intelligence Space (AIS) حسب الطراز والمنطقة. قد تتطلب بعض الوظائف اتصالاً نشطاً بالإنترنت، وأجهزة مدعومة (مثل وحدة معالجة عصبية (NPU) أو وحدة معالجة رسومية محددة)، بالإضافة إلى تحديثات برمجية مستقبلية. وقد يختلف الأداء وفقاً لتكوين النظام.

المواصفات

Specifications

Name Predator Helios Neo 16S AI Model PHN16S-I71 Operating System Windows 11 Home Processor Intel Core Ultra 9 processor 290HX Plus

Intel Core Ultra 7 processor 270HX Plus Graphics Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU with 16GB GDDR7 VRAM Display 16-inch 16:10 OLED HDR WQXGA 2560 x 1600, 240Hz, 1 ms response time, Calman Verified, DCI-P3 100%, NVIDIA® Advanced Optimus, NVIDIA® G-SYNC Memory Up to 64GB DDR5 6400 MT/s Storage Up to 2 TB total: two PCIe Gen 4 NVMe SSD slots, each supporting up to 1 TB of connected M.2 NVMe storage Cooling 5th Gen Predator AeroBlade 3D Fan, plastic fan, liquid metal thermal grease Dimensions and Weight 356.78 (L) x 275.5 (D) x 12.0~18.9 (H) mm, 2.3 kg Battery 92 Wh Wi-Fi and Connectivity Intel Killer Ethernet E3100, Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i, supports Bluetooth 5.4 or above Ports Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, two USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, microSD™ card reader, 3.5 mm combo audio jack, RJ-45, DC-In, Kensington Lock Audio 2 speakers with DTS® X:Ultra Camera FHD 1920 x 1080 IR webcam with AI-powered PurifiedView Features PredatorSense, Acer Intelligence Space, 4-zone RGB backlit keyboard, Acer PurifiedVoice AI noise reduction

Name Predator Helios Neo 16 AI Model PHN16-I71 Operating System Windows 11 Home Processor Intel Core Ultra 9 processor 290HX Plus

Intel Core Ultra 7 processor 270HX Plus Graphics Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU with 16GB GDDR7 VRAM Display 16-inch 16:10 OLED HDR, WQXGA 2560 x 1600, 165 Hz, 1 ms response time, Calman Verified, DCI-P3 100%, NVIDIA® Advanced Optimus, NVIDIA® G-SYNC Memory Up to 64 GB DDR5 6400 MT/s Storage Up to 2 TB total: two PCIe Gen 4 NVMe SSD slots, each supporting up to 1 TB of connected M.2 NVMe storage Cooling 5th Gen Predator AeroBlade 3D Fan, plastic fan, liquid metal thermal grease, vector heat pipe Dimensions and Weight 356.78 (L) x 275.5 (D) x 13.47 / 26.75 (H) mm, 2.7kg Battery 92 Wh Wi-Fi and Connectivity Intel Killer Ethernet E3100, Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i, supports Bluetooth 5.4 or above Ports Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, two USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, microSD™ card reader, 3.5 mm combo audio jack, RJ-45, DC-In, Kensington Lock Audio 2 speakers with DTS® X:Ultra Camera FHD 1920 x 1080 IR webcam with AI-powered PurifiedView Features PredatorSense, Acer Intelligence Space, 4-zone RGB backlit keyboard, Acer PurifiedVoice AI noise reduction