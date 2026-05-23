تكنولوجيا: منصة سبوتيفاي تطلق ميزة جديدة لإنشاء بودكاست كامل عبر الأوامر النصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت منصة سبوتيفاي ميزة جديدة تحمل اسم Personal Podcast، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء حلقات بودكاست خاصة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي اعتمادًا على الأوامر النصية.

وستسمح الميزة للمستخدم بكتابة وصف بسيط لنوع البودكاست الذي يريده، لتقوم المنصة بعدها بإنشاء حلقة مخصصة بناءً على اهتماماته وعاداته في الاستماع.

كما تدعم الميزة إمكانية جدولة حلقات متكررة، مثل الملخصات اليومية أو الأسبوعية، لتصل تلقائيًا للمستخدم في مواعيد محددة.

وتتيح سبوتيفاي أيضًا إضافة مصادر ومعلومات إضافية داخل البودكاست، مثل الروابط وملفات PDF والنصوص المختلفة، مع إمكانية تعديل الأوامر النصية واختيار صوت مختلف للبودكاست المُنشأ بالذكاء الاصطناعي.

وستظل جميع الحلقات خاصة بالمستخدم، ويمكن الوصول إليها من خلال قسم Your Library داخل التطبيق.

وأكدت سبوتيفاي أن الميزة ستبدأ بالوصول لمشتركي Premium في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو، مع توفير عدد محدد من الرصيد الشهري لإنشاء الحلقات، وإمكانية شراء رصيد إضافي عند الحاجة.

المصدر