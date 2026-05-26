تكنولوجيا: جهاز Oppo Pad 6 ينطلق بشاشة 144 Hz ومعالج Dimensity 9500s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم جهاز Pad 6 الجديد كليا من أوبو شاشة بمعدل تحديث يبلغ 144 Hz ومعالجا سريعا ومودم 5G مدمجا بأسعار تبدأ مما يعادل 515 دولارا وأصبح الجهاز اللوحي رسميا الآن حيث يأتي بارتفاع يبلغ 5.99 مليمتر ووزن يبلغ 577 جراما ليكون أنحف بكثير وأخف وزنا قليلا مقارنة بالإصدار السابق ويتميز الهيكل المصنوع من الألومنيوم بتصميم أنيق مع إطار مسطح ووحدة كاميرا على شكل حبة دواء وحواف شاشة ضيقة بالتساوي من جميع الجوانب وتقدم أوبو الجهاز اللوحي بألوان الفضي والأسود والأزرق لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وقامت شركة أوبو بتثبيت شاشة يبلغ مقاسها 12.1 بوصة تعتمد على لوحة IPS بدقة عرض تبلغ 3000×2120 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 144 Hz وسطوع ملحوظ يبلغ 900 شمعة ويمكن عرض 98% من مساحة ألوان DCI P3 ويباع القلم المتوافق بشكل منفصل لتوفير تجربة استخدام مرنة وعلاوة على ذلك قامت أوبو بتثبيت كاميرا بدقة 8 MP بكل من الأمام والخلف لتقديم أداء ممتاز بمكالمات الفيديو والتصوير اليومي ورغم كل هذه الإمكانيات لا يستهلك النظام مساحة كبيرة من الذاكرة العشوائية المدمجة لضمان تشغيل المهام المتعددة بكل سلاسة ويسر

ورغم الهيكل الأنحف تمكنت أوبو من تثبيت بطارية ضخمة تبلغ سعتها 10420 mAh والتي يمكن شحنها بقدرة تصل إلى 67 W عبر منفذ USB C تماما مثل الإصدار الصيني من الجهاز السابق وبالإضافة إلى الشاشة يعتبر المعالج هو أبرز ما يميز المواصفات حيث يجب أن يقدم الجهاز اللوحي أداء يقارب مستوى الأجهزة الرائدة بفضل معالج Dimensity 9500s من شركة ميديا تيك وتكتمل المواصفات بتقنية Wi Fi 7 ومودم 5G وستة مكبرات صوت وميكروفونين ومستشعر للضوء المحيط ولكن الجهاز لا يوفر مستشعرا لبصمات الأصابع

وسيتم إطلاق جهاز Pad 6 الجديد من أوبو لأول مرة داخل الصين ويكلف الطراز الأساسي بسعة تبلغ 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية وذاكرة تبلغ سعتها 256 جيجابايت حوالي 3499 يوانا صينيا وهو ما يعادل 515 دولارا بينما تفرض الشركة حوالي 4299 يوانا صينيا وهو ما يعادل 632 دولارا مقابل الطراز الأعلى بسعة تبلغ 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت ولا تزال التفاصيل حول الإطلاق الدولي معلقة حتى الآن علما بأن الإصدار السابق تم إطلاقه على المستوى الدولي بنجاح كبير