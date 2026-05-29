انت الان تتابع خبر "واتساب" يطلق ميزة أسماء بلا أرقام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخصوصية وتقليل الحاجة لمشاركة الرقم الشخصي، خاصة عند التواصل مع أشخاص جدد أو داخل المجموعات.

وبحسب تقارير تقنية، فإن الميزة لا تزال في مرحلة الإطلاق التدريجي، حيث تتوفر حاليًّا لعدد محدود من مستخدمي النسخ التجريبية على نظامَي "أندرويد" و"iOS"، مع توقع توسعها خلال الأشهر المقبلة.

كيف تعمل؟

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم اختيار اسم مستخدم فريد داخل التطبيق، ليكون وسيلة التعريف بدل رقم الهاتف، وبذلك يمكن لأي شخص بدء محادثة باستخدام اسم المستخدم فقط، دون الحاجة لمعرفة الرقم الحقيقي للطرف الآخر.

وتشبه هذه الخاصية ما هو موجود في منصات مثل "تيلغرام" و"إنستغرام"، حيثُ يعتمد المستخدمون على الـ"Username" للتواصل بدلاً من أرقام الهواتف.

كما تشير التقارير إلى أن "واتس آب" يضع قيودًا على إنشاء أسماء المستخدمين، مثل عدم السماح بتكرار الأسماء، ومنع استخدام صيغ قد توحي بأنها مواقع إلكترونية، وذلك لتجنب عمليات الاحتيال أو انتحال الهوية.

تعزيز الخصوصية والأمان

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه "واتس آب" لتعزيز خصوصية المستخدمين، خاصة في ظل الانتقادات المستمرة المتعلقة بارتباط الحسابات بأرقام الهواتف.

والميزة الجديدة تقلل من مخاطر مشاركة الرقم مع الغرباء، وتمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في هويتهم الرقمية، خصوصًا عند التفاعل في مجموعات أو مع جهات غير معروفة.

كما تشير بعض التقارير إلى أن "واتس آب" قد يضيف لاحقًا طبقة أمان إضافية مثل رمز تحقق خاص باسم المستخدم، مما يجعل الوصول إلى الحساب أكثر حماية.

طرح تدريجي

حتى الآن، لا تزال الميزة في مرحلة الاختبار، ويتم طرحها تدريجيًّا لمجموعة محدودة من المستخدمين حول العالم. ولم تعلن شركة "ميتا" المالكة لـ"واتس آب" عن موعد رسمي للإطلاق العالمي الكامل.

ومع ذلك، فإن إدخال أسماء المستخدمين يمثل تحولًا مهمًّا في طريقة عمل التطبيق، الذي اعتمد لسنوات طويلة على رقم الهاتف كهوية أساسية للمستخدم.

مستقبل أكثر خصوصية

إذا تم إطلاق الميزة بشكل كامل، فقد تغيّر الطريقة التي يتواصل بها أكثر من ملياري مستخدم لـ"واتس آب" حول العالم، عبر تقليل الاعتماد على أرقام الهواتف وتعزيز الهوية الرقمية البديلة.

ويرى خبراء التقنية أن هذه الخطوة قد تجعل "واتس آب" أقرب إلى منصات التواصل الحديثة، التي تركز على الخصوصية والمرونة في اختيار الهوية.