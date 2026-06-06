تكنولوجيا: شركة LG تفتح باب الحجز المسبق لشاشتها الثورية UltraGear 32GX870B بتقنيات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فتحت LG بشكل رسمي باب الحجز المسبق لشاشتها المخصصة للألعاب الجديدة UltraGear OLED GX8 32GX870B في المملكة المتحدة بعد فترة وجيزة من إطلاقها الأول في السوق الياباني وتأتي هذه الخطوة لتقريب الشاشة الرائدة من الإطلاق العالمي الشامل حيث تتوفر الشاشة حاليا بسعر يبلغ 1099.99 جنيه إسترليني مع خطط رسمية لبدء شحنها للمستخدمين في 26 يونيو الحالي لتكون الخيار الأحدث والمثالي لعشاق الألعاب الإلكترونية

وتعد الشاشة الجديدة مقاس 32 بوصة أول شاشة ألعاب في العالم تجمع بين دقة العرض الفائقة 4K ومعدل تحديث يبلغ 240Hz مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لرفع دقة المحتوى AI Upscaling وتعتمد الشاشة بشكل أساسي على الجيل الرابع من لوحات RGB Tandem OLED المبتكرة التي تقدم ترقيات واضحة وهائلة في إعادة إنتاج الألوان ورفع مستويات السطوع وتحسين وضوح النصوص مقارنة بلوحات الجيل الثالث السابقة مما يجعلها قفزة هندسية ممتازة في عالم شاشات العرض المتطورة

وتتميز شاشة UltraGear 32GX870B بدعمها لخاصية الوضع المزدوج الذكي حيث تتيح للمستخدمين التبديل الفوري لتشغيل المحتوى بدقة 1080p ومع معدل تحديث خارق يصل إلى 480Hz ليناسب ألعاب الحركة السريعة وتصل ذروة السطوع في الشاشة إلى 1500 nits في وضع HDR وحوالي 335 nits في وضع SDR مع تغطية واسعة للألوان بنسبة 99.5% من النطاق اللوني DCI-P3 وحصولها على شهادة DisplayHDR True Black 500 لتقديم اللون الأسود بعمق مذهل وتفاصيل بصرية فائقة الدقة

وتتكامل الشاشة بمجموعة قوية ومتقدمة من منافذ الاتصال الحديثة التي تشمل منفذ DisplayPort 2.1 المتطور ومنفذ HDMI 2.1 بالإضافة إلى منفذ من نوع USB-C يدعم تقنية توصيل الطاقة السريعة بقدرة تصل إلى 90W لتشغيل الحواسب المحمولة وتدخل LG بهذه الشاشة في منافسة مباشرة مع طرازات رائدة أعلنت عنها شركات منافسة مثل شاشة Asus ROG Swift OLED PG32UCWM ولم تكشف الشركة حتى الآن عن تفاصيل مواعيد توفر الشاشة في السوق الأمريكي