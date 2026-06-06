تكنولوجيا: شركة ديل تطلق لابتوب Pro 3 Series 16 طراز P316265 بمعالجات AMD الحديثة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ديل بشكل رسمي جهازها المحمول الجديد Pro 3 Series 16 طراز P316265 في الأسواق العالمية ليكون أحدث إصدارات فئة الأجهزة المحمولة المخصصة لقطاع الأعمال والإنتاجية وتأتي هذه الخطوة لتحديث سلسلتها الشهيرة بعد إعلانات سابقة تهدف إلى استبدال طرازات العام الماضي بمواصفات أقوى تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن كفاءة المعالجة اليومية بأسعار متوازنة تناسب الجميع

ويعتمد اللابتوب الجديد في خيارات المعالجة على منصة Ryzen AI 400 الحديثة من شركة AMD والمبنية على معمارية Zen 5 المتطورة حيث يتوفر الجهاز بخيارات معالجات تشمل Ryzen AI 5 Pro 435 أو Ryzen AI 7 450 بالإضافة إلى طراز Ryzen AI 7 Pro 450 ويضم العتاد الداخلي خيارات مرنة من الذاكرة العشوائية من نوع DDR5-5600 تصل سعتها إلى 64 GB ومساحة تخزين داخلية فائقة السرعة من نوع SSD تصل إلى 2 TB

ويضم جهاز ديل شاشة بمقاس 16 بوصة مجهزة بلوحة مفاتيح تشتمل على أرقام مدمجة وتأتي جميع خيارات العرض بدقة 1200p من نوع IPS وبمعدل سطوع يبلغ 400 nit ومعدل تحديث 60 Hz وتغطي 62.5% من النطاق اللوني sRGB مع توفير خيارات طاقة متعددة للبطارية تشمل قدرات تبلغ 45 Wh أو 57 Wh أو 70 Wh مجهزة بميزات الحفاظ على دورة حياة البطارية لفترات طويلة ودعم تقنيات اتصال لاسلكي حديثة مثل Wi-Fi 7 وبلوتوث 5.4

وتبدأ أسعار لابتوب Pro 3 Series 16 الجديد من حوالي 1700 دولار في السوق الأمريكي ويبلغ سعره 1675 يورو في دول منطقة اليورو وحوالي 2286 دولار كندي في كندا ويبدأ من 1490 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة وتوفر الشركة هذا الطراز عبر موقعها الرسمي عالميا إلى جانب الفئات السابقة المعتمدة على معالجات إنتل Wildcat Lake لتقدم خيارات تكنولوجية متنوعة تخدم قطاعات واسعة من المستخدمين والمحترفين